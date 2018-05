G. Gál predloží v priebehu pár dní návrh zmien voľby ústavných sudcov

Na snímke minister spravodlivostí Gábor Gál (Most-Híd). Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 17. mája (TASR) – Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) predloží v priebehu niekoľkých dní do medzirezortného pripomienkového konania legislatívny balík prinášajúci zmeny vo voľbe ústavných sudcov, ale aj vo fungovaní Ústavného súdu SR. Gál to uviedol v stredu (16.5.) po zasadnutí vlády.V koalícii už došlo k dohode na konečnej verzii, ktorú teraz minister prediskutuje s kolegami na ministerstve.informoval s tým, že by sa tak malo stať v priebehu niekoľkých dní.Pripomienkovanie materiálu je podľa ministra dôležité vzhľadom na háklivosť témy, akou je úprava pravidiel voľby ústavných sudcov. Pripomienkovaný návrh by sa mohol objaviť na júnovej schôdzi parlamentu. Súčasťou balíka bude i novela statusového zákona Ústavného súdu, ktorú ministerstvo pripravilo v spolupráci s týmto súdnym dvorom.Gál tiež potvrdil, že musí dôjsť aj k novele samotnej Ústavy SR. Naznačil pritom, že v základnom zákone štátu sa zmení kvórum potrebné na zvolenie kandidátov na ústavných sudcov v parlamente, ale aj ďalšie ustanovenia. O podrobnostiach návrhu dopredu nechcel hovoriť.Ústavný súd SR čaká vo februári 2019 zásadná obmena, vymení sa deväť z celkovo jeho 13 sudcov, v novom zložení bude pracovať do roku 2031. Predošlá ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) to označila za tému roka 2018 a už na jeho začiatku predstavila v koalícii svoj návrh zmien. Rozhovory vo vládnej trojke o tejto téme však viazli. Naplno sa rozbehli až po marcovej vládnej kríze, ktorú vyvolala vražda novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice.Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) po stretnutí s predsedníčkou Ústavného súdu SR Ivettou Macejkovou začiatkom mája vyhlásil, že terajšia právna úprava voľby ústavných sudcov je vcelku postačujúca. Podľa neho však možno hovoriť o zvýšení vekového cenzu pre kandidátov z terajších 40 rokov a o zvýšení kvóra na ich zvolenie v NR SR v tom zmysle, aby bola po novom potrebná absolútna väčšina 76 hlasov poslancov.Minister Gál tieto úvahy nevyvrátil. Jeho strana presadzovala v minulosti zásadnejšie zmeny, Žitňanská však priznala, že ich v koalícii nedokáže presadiť. Benátska komisia Slovensku odporúča, aby o kandidátoch na ústavných sudcov rozhodovala v parlamente kvalifikovaná (napr. trojpätinová) väčšina, čím by sa zabezpečilo, aby tento výber nezávisel iba od vôle vládnej väčšiny.