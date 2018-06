G. Gál: Pri zabití Henryho zlyhal ľudský faktor, nie systém

Na snímke minister spravodlivosti SR Gábor Gál. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 9. júna (TASR) - Prípad zabitia Filipínca Henryho Acordu je príkladom zlyhania ľudského faktora a neznamená, že zlyhal systém. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to uviedol minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) na margo rozhodnutia prokurátora, ktorý útočníka prepustil na slobodu.myslí si Gál. Zdôraznil tiež, že práve preto existuje dvojstupňové rozhodovanie, aby systém zafungoval, ak nastane nejaká chyba.povedal.Opozičný poslanec Národnej rady SR Gábor Grendel (OĽaNO) vidí z tohto prípadu dve ponaučenia.myslí si.Grendel tvrdí, že momentálne je loptička na strane Generálnej prokuratúry.konštatoval.Politici sa nevyhli ani pripravovaným zmenám voľby kandidátov na ústavných sudcov. Gál upozornil, že zvýšenie kvóra na 76 hlasov navrhla ešte jeho predchodkyňa vo funkcii Lucia Žitňanská (Most-Híd).apeloval.Minister sa domnieva, že ak by sa kvórum na zvolenie kandidáta zvýšilo až na 90 hlasov tak, ako žiada opozícia, Ústavný súd (ÚS) SR by bol minimálne do roku 2020, teda do parlamentných volieb, nefunkčný.zdôraznil.Grendel však nesúhlasí. Upozornil, že v súčasnosti si vládna koalícia zvolí svojich kandidátov a pri kvóre 76 to nebude inak.odkázal.Opozičný poslanec sa domnieva, že ak by sa kvórum stanovilo na 90 hlasov, koalícii by sa podarilo získať zvyšné potrebné hlasy od opozície.dodal.