G. Gál: Sudcovia by mali ísť do dôchodku automaticky vo veku 68 rokov

Bratislava 28. mája (TASR) – Sudcovia by mali v budúcnosti prestať súdiť automaticky na konci kalendárneho roku, v ktorom dovŕšia vek 68 rokov. Navrhuje to minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd), dlho diskutovaný vekový cenzus pre sudcov zahrnul do legislatívneho balíka týkajúceho sa nových pravidiel pre voľbu ústavných sudcov. V súčasnosti je veková hranica 65 rokov. Odchod sudcov do dôchodku sa deje fakultatívne - návrhy na odvolanie schvaľuje Súdna rada, ktorá ich predkladá prezidentovi.Gál takúto zmenu Ústavy SR odôvodnil potrebou obmeny sudcovského stavu a tiež praktickými problémami, keď súdy nevedia, či môžu nadsluhujúcim sudcom prideľovať spisy. V prípade stanovenia hranice až na 68 rokov podľa neho vzniká dostatočný časový priestor pre sudcov, ktorí dosiahli dôchodkový vek, ale ešte sa cítia byť zdatní ostať v talári.odôvodnil minister v pondelok.S návrhom ministra sa dá súhlasiť, reagovala na Gálovu iniciatívu predsedníčka Súdnej rady Lenka Praženková, ktorá nesúhlasí s tým, aby sudcovia končili už po dovŕšení veku 65 rokov, ako je to v súčasnosti.uviedla v pondelok na zasadnutí Súdnej rady. Poukázala na to, že kvalitný aktívny sudca vie vykonávať funkciu aj v neskoršom veku.vysvetlila.Stanovenie presnej hranice však podľa Praženkovej je v niečom aj problematické. Uznala, že to na jednej strane rieši výhrady o subjektívnom a individuálnom rozhodovaní Súdnej rady a prezidenta a o nerovnakom metri pre všetkých sudcov. Nebude však podľa nej možné operatívne riešiť výpadky alebo nedostatok sudcov na súdoch.upozornila.Na pôde Súdnej rady sa momentálne zastavil proces odvolávania sudcov, ktorí dosiahli vek 65 rokov. Predsedníčka Praženková to ešte vo februári odôvodnila personálnymi problémami súdnictva - že sa historicky prvým vlaňajším hromadným výberovým konaním nepodarilo naplniť databázu voľných miest sudcov. Jarný hromadný výber sudcov sa uskutoční v júni.Prezident SR Andrej Kiska na to reagoval vyhlásením, že očakáva, že Súdna rada v novom zložení a pod novým vedením bude postupovať ako jej predchodkyňa a bude mu návrhy doručovať.reagoval hovorca prezidenta Roman Krpelan.Kiska je presvedčený, že sudcov, ktorí dosiahli vek 65 rokov, je zásadne potrebné odvolávať tak, ako to predpokladá ústava a zákony. Po nástupe do funkcie kritizoval, že jeho predchodcovia nevyužívali zákonnú úpravu, proces odvolávania sudcov takmer nefungoval a prax v tejto oblasti bola neprehľadná. Navrhol aj zmenu, ktorá by dosiahnutie veku sudcu spájala s automatickým zánikom jeho funkcie.