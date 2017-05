G. Grendel podal pre tajenie auditu žalobu na I. Nesrovnala

Gábor Grendel Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. mája (TASR) - Poslanec Národnej rady SR a bratislavského mestského zastupiteľstva Gábor Grendel (OĽaNO-NOVA) podal začiatkom mesiaca žalobu na bratislavského primátora Iva Nesrovnala. Dôvodom je primátorovo rozhodnutie nesprístupniť audit na verejné osvetlenie hlavného mesta za vyše 130.000 eur. Oznámil to na dnešnej tlačovej konferencii v parlamente Grendel.Hlavné mesto zadalo audit spracovať spoločnosti Deloitte Audit na základe rámcovej zmluvy.povedal Grendel, podľa ktorého neexistuje žiaden verejný záujem na jeho utajovanie.Poslanec sa nazdáva, že vedenie hlavného mesta zrejme chce, aby ostatní uchádzači o prevádzkovanie verejného osvetlenia v hlavnom meste nemali toľko informácií ako spoločnosť Siemens, ktorá osvetlenie prevádzkuje už mesiace po vypršaní zmluvy. Podľa Grendela by mesto asi bolo najradšej, keby tender opäť vyhrala firma Siemens.povedal Grendel. Dodal, že Siemens by sa mal usilovať o zverejnenie auditu.Grendel pripomenul, že pri verejnom obstarávaní má ísť o zákazku za sumu približne dva milióny eur ročne, čo by v prípade 20-ročnej zmluvy znamenalo 40 miliónov eur. Siemens mala zmluvu na 20 rokov. Takáto lukratívna zákazka si podľa Grendela zaslúži transparentný tender a nie frašku.podotkol.Hlavné mesto už pred pár dňami odmietlo tvrdenia o netransparentnosti a utajovaní auditu. Zverejní ho po vyhlásení verejného obstarávania. Trvá na tom, že proces výberu nového prevádzkovateľa verejného osvetlenia v Bratislave je transparentný, riadi sa odborným hľadiskom a zabezpečujú ho príslušné útvary hlavného mesta.Sprístupnením detailov zákaziek pred ich oficiálnym zverejnením vo vestníku verejného obstarávania by podľa magistrátu došlo k porušeniu povinnosti dodržať princíp nediskriminácie a transparentnosti. Mesto tiež zdôrazňuje, že nič neutajuje. Poukázalo na informovanie médií aj možnosť poslancov informovať sa o detailoch verejného obstarávania pri podpísaní dohody o mlčanlivosti.