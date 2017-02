G.Grendel: To, že tu R. Fico nesedí, je prejavom neúcty voči Ústave SR

Gábor Grendel Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 16. februára (TASR) – Keď bola strana Smer-SD na čele s jej predsedom Robertom Ficom v opozícii, tiež zvolávala mimoriadne schôdze na odvolanie členov vtedajšej vlády. Upozornil na to v pléne počas aktuálnej mimoriadnej schôdze na odvolanie Fica opozičný poslanec Gábor Grendel (OĽaNO-NOVA) s tým, že v minulosti Fico z pozície opozičného poslanca nehovoril o zbytočnosti takýchto schôdzí.odkázal neprítomnému Ficovi v pléne Grendel.Vymenoval, že Fico v minulosti využíval možnosť podať návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze. Z opozície sa snažil odvolať vtedajšiu premiérku Ivetu Radičovú, či ministra financií Ivana Mikloša.odkázal Grendel Ficovi.Zároveň upozornil na to, že Iveta Radičová siadresoval premiérovi Grendel.Mimoriadna schôdza trvá už vyše deväť hodín. Opozícia ju zvolala kvôli kauze vysokých cien energií. Do diskusie sú prihlásení písomne ešte štyria poslanci. Následne sa budú môcť prihlásiť zákonodarcovia ústne.