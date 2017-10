G. MATEČNÁ: Aj Slovensko má inovatívnych a úspešných výrobcov potravín

Na archívnej snímke ministerka pôdohospodárstva a rozvoja videka SR Gabriela Matečná. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Dunajská Streda 23. októbra (TASR) - Aj Slovensko má inovatívnych a svetovo úspešných výrobcov potravín. Myslí si to ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná (nominantka SNS). Na príklady takýchto závodov sa prišla pozrieť v pondelok do Dunajskej Stredy.Jedným z nich je spoločnosť McCarter, a.s., ktorá pôsobí na trhu od roku 1996. Je výrobcom nápojov, čerstvo lisovaných štiav, džúsov. Predseda predstavenstva Milan Pašmik oboznámil ministerku s históriou firmy aj jej zámermi do budúcnosti. Spoločnosť sa podľa neho so svojimi výrobkami presadila aj v zahraničí, napríklad v Nemecku či Rakúsku.Matečná ocenila inovačné aktivity firmy aj skutočnosť, že pri výrobe využívajú ovocie a zeleninu prevažne od slovenských pestovateľov. Zároveň vyzdvihla, že investície smerujú prednostne do inovácií.Výrobca je čerstvým držiteľom ocenenia Anuga Taste Innovation 2017, ktoré firma získala v októbri na svetovej potravinárskej výstave v Nemecku, a to už šiestykrát v rade.