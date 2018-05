G. Matečná bude čeliť odvolávaniu na budúci štvrtok

Na snímke ministerka pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja Gabriela Matečná. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 18. mája (TASR) - Ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (nom. SNS) bude čeliť opozičnému pokusu o odvolanie z funkcie na budúci štvrtok 24. mája od 9.00 h. Na tento termín zvolá mimoriadnu schôdzu Národnej rady SR predseda parlamentu Andrej Danko (SNS). TASR to potvrdil Dankov hovorca Tomáš Kostelník.Návrh na odvolanie Matečnej podali opozičné strany SaS, OĽaNO a Sme rodina vo štvrtok podvečer. Predseda parlamentu musí zvolať plénum do siedmich kalendárnych dní od podania návrhu. Na odvolanie Matečnej z postu ministerky pôdohospodárstva opozícia nemá dostatok hlasov.Predstavitelia opozície Matečnej vyčítajú, že v tejto funkcii, ale aj v tej predošlej ako šéfka Slovenského pozemkového fondu, mnohonásobne zlyhala. Pripomínajú okrem iného aj problémy s kradnutím pôdy farmárom, na ktorej roky hospodárili, tiež krádeže úrody poľnohospodárom a fyzické útoky na nich. Dôvody na odvolanie priblíži opozícia na piatkovej tlačovej konferencii.Matečná, ktorú kritizoval aj generálny prokurátor Jaromír Čižnár, obvinenia odmieta. Zároveň oznámila, že zmluvy vo výzve na eurofondové podpory investícií do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností budú znovu prehodnotené. V konaní opozície vidí politikárčenie, ktoré odmieta. Ministerky sa nedávno zastal aj premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) a šéf SNS a parlamentu Danko.