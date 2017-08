G. MATEČNÁ: Buďte opatrní pri kúpe vajec a hydiny, najmä z Poľska

Na snímke ministerka pôdohospodárstva a rozvoja videka SR Gabriela Matečná. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 4. augusta (TASR) – Slovenskí spotrebitelia by sa mali mať na pozore pri nákupe vajec a hydiny, najmä z Poľska. Uviedol to Vladimír Machalík, riaditeľ odboru komunikácie a marketingu a hovorca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v súvislosti so zistením pesticídu fipronil vo vajciach v západnej Európe.V Holandsku inšpektori podľa neho kontrolujú viac ako 200 hydinových fariem pre podozrenie z nelegálneho pridávania pesticídu fipronil do prípravkov a krmiva na ošetrenie sliepok proti parazitom. Škandál už zasiahol Nemecko, Francúzsko, Britániu i krajiny Beneluxu. Holandsko už dokonca vyzvalo občanov, aby dočasne nekonzumovali vajcia. Problémy majú aj v Poľsku.uviedla šéfka MPRV SR Gabriela Matečná (nominantka SNS).Podľa Machalíka ide už o druhý škandál pôvodom v Holandsku. Aj ten nedávny s brazílskym mäsom mal pôvod práve v tejto krajine, ktorá je jedným z najväčších výrobcov a exportérov potravín na svete. Agrorezort odporúča spotrebiteľom, ak si chcú byť úplne istí, aby sa preventívne vyhli nákupu vajec a hydiny z Poľska a v Poľsku a uprednostnili radšej vajcia a mäso s pôvodom zo SR, ktoré sú pod prísnym dohľadom ŠVPS v celom výrobnom procese.Machalík informoval, že Slovensko získalo informáciu o zistení rezíduí pesticídu fipronil v miliónoch vajec pochádzajúcich z holandských fariem prostredníctvom systému rýchleho varovania. Rezíduá našli kontrolóri počas laboratórneho testovania v Nemecku a Belgicku. Kontrolné orgány zistili nepovolené látky u producentov používajúcich prostriedok na ošetrenie sliepok proti parazitom s názvom DEGA 16. Výrobca do inak schváleného prípravku na ošetrovanie hydiny nelegálne pridával látku fipronil.Práve prípravok DEGA 16 používajú v Holandsku, Francúzsku, Taliansku, Nemecku, ale aj v susednom Poľsku. Kontaminované nie sú všetky šarže, ale kontroly stále pokračujú. Analýzam podrobili aj iné prípravky používané na dotknutých farmách. Nelegálne pridávaný fipronil zistili taktiež v doplnku krmiva s názvom Copper Boost.Ako správne nakupovať vajcia, to sa spotrebitelia dozvedia na webovom sídle MPRV: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=385&id=11358," dodal Machalík.