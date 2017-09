G. MATEČNÁ: Cyklotrás na Slovensku je stále málo

Na snímke ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná. Foto: TASR/Michal Svítok Na snímke ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná. Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. septembra (TASR) - Cyklotrás na Slovensku je stále málo a tých, ktorí by chceli jazdiť bezpečne bicyklom, či do práce, či rekreačne, je stále viac a viac. Uviedla to pred dnešným rokovaním tripartity šéfka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Gabriela Matečná (nominantka SNS) k Európskemu týždňu mobility."Ľudia dnes majú záujem jesť zdravú stravu, zdravo sa hýbať, zdravo žiť. A bicyklovanie patrí spolu s plávaním k tým športom, ktoré pre naše zdravie robia najviac," zdôraznila.Matečná, ktorá na rokovanie prišla v sprievode dvoch slovenských čuvačov, zároveň oznámila, že MPRV dáva do medzirezortného pripomienkového konania zákon o veterinárnej starostlivosti, v ktorom by zviera malo už byť definované ako cítiaca bytosť. "Zároveň si myslím, že chodiť so psíkom je niečo, čo robí nás, aj psíkov zdravšími a robí každému radosť," doplnila."Nielen psíky, ale celé MPRV robí niečo pre verejnú dopravu. Z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) sme dali niekoľko výziev na cyklotrasy, na verejnú osobnú dopravu. To je to, čím prispieva MPRV jednak k zlepšeniu životného prostredia a jednak k zvýšeniu mobility ľudí v mestách," dodala.