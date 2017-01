G. MATEČNÁ: EÚ musí vyvinúť opatrenia na ochranu pred vtáčou chrípkou

Na snímke ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Brusel 23. januára (TASR) - Vtáčia chrípka je problémom pre celú Európu a je silnejšia, ako bola v uplynulom roku. Ministerka pôdohospodárstva SR Gabriela Matečná (nominantka SNS) uviedla, že o tejto téme dnes diskutovali jej rezortní kolegovia v rámci Rady EÚ pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo v Bruseli.Matečná pripomenula, že najmä Holandsko, Nemecko a Maďarsko trápi výskyt tejto epidémie. Chorobu po Európe roznášajú migrujúce divé vtáky, pričom jej výskyt už bol potvrdený v takmer všetkých členských štátoch EÚ okrem pobaltských krajín, Belgicka a Portugalska.Slovensko je v strehu, lebo v susednom Maďarsku pre epidémiu museli utratiť viac ako dva milióny kačíc a husí z domácich chovov.Ministerka zdôraznila, že členské štáty Únie zabezpečujú potrebné veterinárne opatrenia na zamedzenie ďalšieho šírenia nákazy, najmä pred jej zavlečením nákazy do chovov hydiny a iného vtáctva chovaného v zajatí.spresnila Matečná.Na otázku TASR, či je v tejto súvislosti spokojná so systémom včasnej výstrahy platným v EÚ, šéfka slovenského agrorezortu ocenila jeho dobré fungovanie, čo je možné aj vďaka moderným technológiám. Pripomenula, že zatiaľ boli na Slovensku hlásené prípady vtáčej chrípky na štyroch miestach a po ich potvrdení Štátnou veterinárnou a potravinovou správou to slovenská strana okamžite nahlásila ostatným európskym krajinám.