G. Matečná: EÚ nemá problémy na trhu s cukrom po zrušení kvót

Na archívnej snímke ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná. Foto: TASR / Dano Veselský Foto: TASR / Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 29. januára (TASR) - Situácia na trhu s cukrom v EÚ nie je taká zlá, ako sa očakávalo po zrušení kvót na cukor. Upozornila na to ministerka pôdohospodárstva SR Gabriela Matečná v rámci zasadnutia Rady EÚ pre poľnohospodárstvo a rybolov v Bruseli.Pripomenula, že Európska komisia (EK) predvídala, že výroba cukru v EÚ po zrušení kvót stúpne v roku 2018 až na 20,5 milióna ton oproti 16,8 milióna ton z roku 2017.opísala situáciu.Matečná skonštatovala, že znížením ceny cukru klesol aj dovoz trstinového cukru z amerických krajín. Dôvodom je zosúladenie cien cukru v EÚ a vo svete a menšia príťažlivosť európskeho trhu pre vyvážajúce krajiny.Podľa jej slov je Slovensko, ktoré má 195 pestovateľov cukrovej repy, sebestačné vo výrobe cukru. Dosahuje potrebnú výmeru pestovania od 19.000 do 22.000 hektárov, pričom priemerná výmera pestovania je 100 ha.uviedla.Priznala, že situácia na trhu v EÚ ovplyvnila aj slovenských pestovateľov, lebo cena cukru je nižšia, ako sa pôvodne predpokladalo. Podľa nej je šanca vyvážať cukor pri lepšej cene a vo väčšom objeme do tretích krajín mimo trhu EÚ, lebo jeho spotreba v Európe, podobne ako aj na Slovensku, sa znižuje.