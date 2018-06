G. Matečná: Farmári, ktorí žiadajú memorandum, by ho mali pripraviť

Na archívnej snímke Gabriela Matečná. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 22. júna (TASR) - Protestujúci farmári, ktorí požadujú od Koaličnej rady memorandum, by ho mali pripraviť. Uviedla to podpredsedníčka vlády a šéfka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Gabriela Matečná (SNS) na margo okrúhleho stola politických strán, ktorý zvolala na dnešné popoludnie o 13.00 h Iniciatíva poľnohospodárov.povedala agroministerka. Upozornila zároveň, že MPRV SR zastupuje nielen protestujúcu skupinu farmárov, ale ďalšie desiatky tisíc poľnohospodárov.vyhlásila šéfka agrorezortu.Iniciatíva poľnohospodárov informovala, že nespokojní farmári zvolali na piatok o 13.00 hod na Tyršovo nábrežie v Bratislave - Petržalke okrúhly stôl so zástupcami parlamentných strán (okrem ĽS Naše Slovensko) a nezaradenými poslancami, ako aj so zástupcami mimoparlamentných strán, ako KDH, SMK, Spolu - občianska demokracia, Progresívne Slovensko. Cieľom diskusie má byť podpísanie memoranda o reforme poľnohospodárstva. Jeho súčasťou má byť harmonogram krokov s legislatívnymi návrhmi, ktoré budú riešiť priority farmárov z Košickej výzvy.