G. MATEČNÁ: O odvolaní šéfky SPF Adriany Šklíbovej zatiaľ neuvažujem

Na snímke šéfka Slovenského pozemkového fondu (SPF) Adriana Šklíbová. Foto: FOTO TASR – Jakub Kotian Foto: FOTO TASR – Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. júna (TASR) - Šéfka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Gabriela Matečná (nominantka SNS) zatiaľ neuvažuje o odvolaní novovymenovanej šéfky Slovenského pozemkového fondu (SPF) Adriany Šklíbovej, ktorú v utorok (13.6.) kritizovalo opozičné hnutie OĽaNO.odpovedala dnes Matečná na otázku novinárov, či zvažuje odvolanie šéfky SPF.Poslanci Národnej rady (NR) SR za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO-NOVA) Veronika Remišová a Martin Fecko uviedli 13. júna, že šéfka SPF Adriana Šklíbová by mala byť odvolaná z funkcie. Poslanci kvôli Šklíbovej navrhujú mimoriadne rokovanie parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, ktorý by mal rokovať pravdepodobne ešte tento týždeň.priblížila Remišová.Iná firma Adriany Šklíbovej s názvom Gestus podľa Remišovej vyhrala verejné obstarávanie za 358.000 eur na vzdelávanie nezamestnaných v jednom zo sociálnych podnikov bývalej ministerky práce Viery Tomanovej.upozornila Remišová s tým, že Adriana Šklíbová je dcérou exposlanca NR SR za SDKÚ-DS Jána Patakyho.Šklíbová je novou generálnou riaditeľkou SPF na návrh MPRV SR od 7. júna 2017. Vláda zároveň 7. júna zobrala na vedomie vzdanie sa funkcie doterajšieho generálneho riaditeľa SPF Dušana Hačka k 5. júnu 2017.SPF je právnickou osobou, ktorá spravuje vymedzené poľnohospodárske a lesné nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu. Môže najmä bezodplatne prevádzať nehnuteľnosti z vlastníctva štátu do vlastníctva reštituentov na účely reštitučných náhrad, odplatne prevádzať majetok na účely privatizácie, predávať pozemky a poskytovať náhradné pozemky na účely usporiadania vlastníctva v zriadených záhradkárskych osadách, ako aj prenajímať nehnuteľnosti.