G.MATEČNÁ: Slovenské potraviny sú kvalitné, majú potenciál zaujať

Na snímke ministerka pôdohospodárstva a rozvoja videka SR Gabriela Matečná. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. apríla (TASR) – Slovenskí výrobcovia by mali byť odvážni a mali by hľadať možnosti zvýšenia vývozu kvalitných slovenských potravín na okolité trhy. Myslí si to ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (nominantka SNS).opísala šéfka agrorezortu v úvode 21. ročníka konferencie o obchode a marketingu Slovak Retail Summit v Bratislave. Ministerstvo pôdohospodárstva už podľa jej slov v tejto veci koná a začalo zbierať vyplnené dotazníky od slovenských výrobcov, ktoré sa týkajú exportu.Ministerka zároveň pripomenula aj aktuálny problém dvojakej kvality. Slovensko podľa jej slov spolupracuje v tejto oblasti s Európskou komisiou (EK) a s ďalšími členskými štátmi Európskej únie (EÚ). "uviedla Matečná.Momentálne sa podľa jej slov vytvára pracovná skupina, ktorá sa bude na úrovni EÚ touto témou zaoberať. "," dodala.Ako ministerka pôdohospodárstva zastupuje v rámci obchodu výrobcov potravín a poľnohospodárov. Doplnila, že domáci producenti sa sťažujú na neférové obchodné vzťahy medzi výrobou a obchodomavizovala ministerka. Ale toto je podľa jej slov celoeurópsky problém, keďže vyjednávacia pozícia poľnohospodárov a výrobcov potravín je nižšia.