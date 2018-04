G. Matečná: Sme o krok bližšie k pokutám za dvojakú kvalitu potravín

Gabriela Matečná, archívna snímka. Foto: TASR Pavol Zachar Foto: TASR Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. apríla (TASR) – Európska komisia (EK) v stredu predstavila znenie balíka legislatívnych opatrení známych pod názvom Nová dohoda pre spotrebiteľov. Tento balík zavádza do smernice o nekalých obchodných praktikách na vnútornom trhu aj pojem dvojaká kvalita produktov. Tá sa stane konaním, za ktoré budú môcť národné orgány ukladať sankcie. Slovensko je tak podľa ministerky pôdohospodárstva Gabriely Matečnej (nominantka SNS) o krok bližšie k pokutám za dvojakú kvalitu potravín.skonštatovala Matečná. Agrorezort upozornil aj na to, že dvojaká kvalita potravín je problémom tretiny krajín Európskej únie (EÚ), predovšetkým východnej časti.Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR poukázalo na to, že menej mäsa, prírodných zložiek a viac umelých aditív pri rovnakých produktoch sa v takmer všetkých prípadoch týkalo nových členských krajín EÚ. Nová smernica EK by mala podľa agrorezortu takýmto praktikám zabrániť. Jej návrh stanovuje, že dvojaká kvalita je klamlivou činnosťou, ktorú budú môcť členské štáty postihovať. Zahŕňať bude nielen potravinárske, ale aj nepotravinárske produkty.uviedla Matečná.Posudzovanie prípadov bude v kompetencii národných orgánov, na Slovensku bude za kontrolu potravín zodpovedná Štátna veterinárna a potravinová správa. Výnimku by podľa agrorezortu mohli dostať produkty, ktorých rozdiely v zložení vychádzajú z odlišných predpisov krajín alebo sú ovplyvnené dostupnosťou a sezónnosťou použitých surovín. Výrobcom alebo distribútorom usvedčeným z uplatňovania dvojakej kvality by mali hroziť sankcie. Tie sa v prípade závažných prehreškov môžu vyšplhať až na 4 % ročného obratu, ktorý dosiahnu v každom dotknutom členskom štáte.Tieto zmeny musí ešte odobriť väčšina členských krajín v Rade EÚ. O návrhu bude paralelne rokovať aj Európsky parlament. Komisia plánuje budúci mesiac predstaviť spoločnú metodiku testovania dvojakej kvality, na základe ktorej budú môcť všetky členské krajiny postupovať jednotne pri skúmaní výrobkov. MPRV dodáva, že Slovensko uskutočnilo už dve série testov na dvojakú kvalitu potravín, pričom oba testy ju približne v polovici prípadov potvrdili.