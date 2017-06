G. MATEČNÁ: SR odmieta návrh EÚ na nepovolené látky v biopotravinách

Na snímke ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná. Foto: TASR / Dano Veselský Foto: TASR / Dano Veselský

Brusel/Luxemburg 12. júna (TASR) - Nesmieme zničiť dôveru spotrebiteľov v bioprodukty a prijať bez výhrad nariadenie Európskej únie (EÚ) o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov. Uviedla ministerka pôdohospodárstva SR Gabriela Matečná (nominanka SNS) po dnešnom zasadnutí Rady EÚ pre poľnohospodárstvo a rybolov v Luxemburgu.Ministerka v rozhovore pre TASR pripomenula, že Európska komisia v roku 2014 predložila návrh o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov. Nové nariadenie má za cieľ odstrániť prekážky pri udržateľnom rozvoji ekologickej poľnohospodárskej výroby, zaistiť férovú súťaž, predchádzať podvodom a neférovým praktikám, zvýšiť dôveru spotrebiteľov v biokvalitu a zjednodušiť a podporiť ekologickú produkciu a nárast zamestnanosti.Podľa jej slov vnútri Únie prebieha široká diskusia o tom, ako označovať bioprodukty, aké povolené limity rezíduí môžu byť a či sa biologické produkty môžu pestovať aj v skleníkoch.Slovensko má výhrady najmä voči zlegálneniu výskytu nepovolených látok v bioprodukcii." upozornila Matečná. To by podľa nej viedlo k zmätkom na strane spotrebiteľov, ktorí majú dôveru k označovaniu bioproduktov. Ak by na úrovni EÚ prešlo označovanie bioproduktov na dobrovoľnej báze a niektoré štáty by mali povolenú normu rezíduí v biopotravinách a mohli ich dovážať na európsky trh, tak by vznikla duálna kvalita biopotravín, lebo výrobky by boli dostupné v celej Únii, došlo by k narušeniu hospodárskej súťaže a znemožnila by sa vystopovateľnosť tovarov. "" odkázala Matečná.Európski spotrebitelia podľa ministerky oprávnene očakávajú, že tieto výrobky budú bez použitia nepovolených látok, bez minerálnych hnojív a v prípade mäsa bez hormónov a steroidov." spresnila Matečná, podľa ktorej sa návrh nariadenia odkláňa od podstaty a princípov ekologickej poľnohospodárskej výroby v Únii.Dodala, že viaceré členské štáty, na čele s Francúzskom a Nemeckom, sú za prijatie novej legislatívy, ktorá umožní limity pre odpadové látky aj v biopotravinách, ďalšia skupina krajín je však zásadne proti. Slovensko v tomto boji stojí po boku Belgicka, Českej republiky, Dánska a Švédska.Dnešná Rada ministrov nedospela ku konsenzu v tejto otázke a Matečná upozornila, že ak k spoločnému názoru nedospejú ani ministri na ďalšom stretnutí, ani odborníci, je pravdepodobné, že toto nariadenie "".V súčasnosti potraviny označené ako BIO, musia spĺňať prísne kritériá. Pri ich výrobe sa používajú produkty z ekologického poľnohospodárstva, v ktorom nie je dovolené využívať pesticídy, umelé hnojivá či geneticky modifikované organizmy (GMO). Zvieratá sa kŕmia prirodzenou potravou bez stimulátorov rastu a hormónov. Pri ich spracovaní sa nepoužívajú umelé farbivá, aromatické a konzervačné látky, dochucovadlá a ďalšie cudzorodé prídavné látky.