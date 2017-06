Gündogan začal po zranení kolena s individuálnym tréningom

Futbalista Manchesteru City Ilkay Gundogan. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Manchester 7. júna (TASR) - Nemecký futbalový reprezentant Ilkay Gündogan sa po vážnom zranení kolena postupne vracia do tréningového procesu v Manchestri City. Dvadsaťšesťročný stredopoliar sa v utorok prvýkrát po polročnej pauze postavil na zelený trávnik, no zatiaľ ešte "nezarezáva" so spoluhráčmi, v anglickom klube má vypracovaný individuálny tréningový plán.Gündogan si 15. decembra 2016 v zápase s Arsenalom Londýn roztrhol predný krížny väz v kolene. Jeho futbalovú kariéru už v minulosti poznačilo viacero zranení, pre ktoré prišiel o účasť na veľkých turnajoch ako sú ME či MS. Do Manchestru City prišiel v júni 2016 z Borussie Dortmund. Informáciu priniesla agentúra dpa.