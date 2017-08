GÁBOR GÁL: V koalícii komunikujeme, dúfam, že to tak bude aj naďalej

Gábor Gál (MOST-HÍD) Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 24. augusta (TASR) - Poslanecké grémium bolo napriek kríze v koalícii bezproblémové a riešili sa len oslavy 25. výročia prijatia ústavy. Novinárom to dnes povedal šéf poslaneckého klubu koaličnej strany Most-Híd Gábor Gál.priznal.Na margo dnešného predsedníctva SNS, ktoré by malo dať odpoveď, ako budú národniari v politike pokračovať, Gál povedal, že v Moste-Híd z toho nie sú v napätí.dodal.Predseda poslaneckého klubu SNS Tibor Bernaťák na margo predsedníctva svojej strany povedal, že sa bude diskutovať a všetky možnosti sú otvorené. "avizoval s tým, že v poslaneckom klube SNS sú rôzne názory na zotrvanie národniarov v koalícii. Uistil však, že líder strany Andrej Danko má podporu predsedníctva.Podpredseda SNS Anton Hrnko na margo zotrvania strany v koalícii vyhlásil, že na to svoj názor má, ale prezradí ho až po predsedníctve.podotkol.Koaličnú krízu na grémiu necítila ani predsedníčka poslaneckého klubu opozičnej SaS Natália Blahová.dodala.