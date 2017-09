Gáborík vynechá turné v Číne, jeho štart v úvode sezóny je otázny

Na snímke slovenský útočník LA Kings Marián Gáborík. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Los Angeles 14. septembra (TASR) - Slovenský hokejista Marián Gáborík, ktorý sa zotavuje po aprílovej operácii kolena, neodletí so spoluhráčmi z Los Angeles na predsezónne turné do Číny. Podľa trénera Kings Johna Stevensa bude 35-ročný krídelník pokračovať v individuálnom tréningu v Kalifornii a vynechá úvod prípravného kempu pred začiatkom nového ročníka NHL.Gáborík podstúpil v apríli procedúru, ktorej cieľom bolo odstrániť chronické problémy s ľavým kolenom. Bývalý kanonier Minnesoty, NY Rangers či Columbusu sa zranil na vlaňajšom Svetovom pohári v Toronte a vynechal 21 zápasov základnej časti. Ani po návrate sa nedokázal dostať do ideálnej formy, v 56 zápasoch dosiahol 10 gólov a 11 asistencií, niekoľko duelov sledoval z tribúny v pozícii náhradníka.Gáborík nemá stanovený termín návratu, jeho štart v úvodnom zápase sezóny 2017/2018 proti Philadelphii zostáva otázny.uviedol na adresu Gáboríka Stevens pre oficiálny portál profiligy. Trenčiansky odchovanec má s klubom ešte štyri roky platný kontrakt, v priemere zarobí 4,875 milióna amerických dolárov.Kings sa predstavia v Číne spoločne s ďalším klubom NHL Vancouverom Canucks. V najľudnatejšej krajine sveta majú v pláne odohrať v rámci predsezónneho kempu dve prípravné stretnutia, najprv si zmerajú sily 21. septembra v Šanghaji a o dva dni neskôr sa stretnú v Pekingu.