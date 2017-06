Gabriel hľadá darcu kostnej drene

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavol Ďurčo Foto: TASR - Pavol Ďurčo

Bratislava 22. júna (TASR) – Desaťročný Gabriel hľadá vhodného darcu kostnej drene. Trpí veľmi vážnym ochorením krvi, v Národnom registri darcov kostnej drene na neho zatiaľ nenatrafil.povedala pediatrička Ivana Boďová z Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou (DFNsP) v Bratislave.Lekári v takýchto situáciách často vstupujú do národného registra opakovane a hľadajú nepríbuzenského darcu s očakávaním, že sa medzičasom obohatil o nové vzorky, ktoré môžu byť pre pacienta vhodné. Šanca zhody dvoch nepríbuzných osôb je len jedno percento.V národnom registri je prihlásených okolo 15.000 ľudí, ideálne číslo by na počet slovenských obyvateľov malo byť 20 až 25.000, napríklad v Nemecku je zaregistrovaných asi päť miliónov ľudí. Spolu s Gabrielom momentálne hľadá vhodných darcov asi desať slovenských detí a 20 dospelých.Lekári i chlapcovi rodičia vyzývajú Slovákov, aby sa prihlásili do registra kostnej drenepovedala Gabrielova matka Lucia. Jej syn teraz leží v bratislavskej detskej nemocnici.Našinci najčastejšie nachádzajú vhodného darcu v regióne strednej Európy pre genetickú príbuznosť, zväčša v Nemecku. Slováci takto pomôžu najmä Maďarom, Rakúšanom či Poliakom.Kostnú dreň môžu darovať zdraví ľudia vo veku od 18 do 45 rokov. Ak sa človek prihlási do národného registra, automaticky sa stáva súčasťou i toho medzinárodného. Stačí vyplniť prihlášku do registra a prísť na vyšetrenie krvi alebo poslať vzorku slín. Darovanie je anonymné.Registrovať sa možno napríklad i na stránke dobrakodkosti.sk, potenciálny darca potom pošle bezplatne poštou vzorku svojich slín do registra.povedala Jarmila Lajčáková-Hargašová, členka správnej rady Nadácie Kvapka nádeje.Slovensko zaznamenáva stúpajúci záujem o darovanie kostnej drene. Lekári zaevidovali počas uplynulého polroka enormný nárast dobrovoľníkov v národnom registri, a to o 110 percent. Na Slovensku sa tak zvýšila pravdepodobnosť nájdenia vhodného nepríbuzného darcu pre pacientov s leukémiou či iným život ohrozujúcim ochorením krvi.