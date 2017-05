Gajdoš by vrátil do škôl brannú výchovu: Treba viesť k vlastenectvu

Na archívnej snímke minister obrany SR Peter Gajdoš. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 13. mája (TASR) - Branná výchova by sa mohla vrátiť do škôl. Prijal by to minister obrany Peter Gajdoš (nom. SNS). Za by bol aj poslanec Národnej rady SR z klubu Mosta-Híd Martin Fedor.Gajdoš je presvedčený, že mladých treba viesť k vlastenectvu.povedal v súvislosti s témou boja proti extrémizmu na Slovensku.Poukázal, že v spolupráci so strednými školami už rezort obrany uskutočnil tzv. branné hry v piatich samosprávnych krajoch. Na každom podujatí sa zúčastnilo približne 500 študentov.Návrat brannej výchovy do škôl schvaľuje aj Fedor. Študenti by sa podľa neho mali učiť základy prvej pomoci, ako reagovať v krízových situáciách, a tiež o právomociach štátnych orgánov.povedal Fedor.Poslanec narážal na nacionalistickú organizáciu Slovenskí branci, ktorá nedávno usporiadala na Základnej školy Beethovenova v Nitre branné cvičenie pre deti. Minister školstva Peter Plavčan (nom. SNS) vyzval školy, aby s takýmito organizáciami nespolupracovali.Ministerstvo školstva upozornilo školy na Slovenských brancov už v minulosti. Plavčan priznal, že môže byť pre školy problém nebezpečnosť pôsobenia podobných organizácií vyhodnotiť.