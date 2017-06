GAJDOŠ: Do roku 2019 bude mať Slovensko deväť vrtuľníkov Black Hawk

Na snímke minister obrany SR Peter Gajdoš Foto: TASR - Martin Pakovič Foto: TASR - Martin Pakovič

UH-60M Black Hawk Foto: MOSR Foto: MOSR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. júna (TASR) – V rámci modernizácie Ozbrojených síl (OS) SR získa Slovensko do dvoch rokov spolu deväť nových viacúčelových vrtuľníkov UH-60M Black Hawk. Prvé dva z nich už pristáli na letisku v Prešove. Na dnešnom brífingu o tom informoval minister obrany Peter Gajdoš (nominant SNS).Prvé dva viacúčelové vojenské vrtuľníky UH-60M Black Hawk pristáli na letisku v Prešove v pondelok (26.6.) a stali sa tak súčasťou výzbroje Vzdušných síl Ozbrojených síl SR.povedal Gajdoš.Už dodané vrtuľníky budú podľa ministra slúžiť napríklad na výcvik ďalších posádok, ale môžu aj pomáhať pri požiaroch, zabezpečovať evakuáciu počas povodní, teda podobne ako Mi-17 plniť úlohy leteckej záchrannej a pátracej služby.Ministerstvo obrany SR zvažuje v budúcnosti dozbrojenie vrtuľníkov, a to v závislosti od finančných prostriedkov, ktoré bude mať rezort k dispozícii.V minulosti sa diskutovalo aj o možnom zriadení výcvikového centra pre pilotov vrtuľníkov na Slovensku, podľa Gajdoša je táto otázka stále otvorená. Slovensko má momentálne pre vrtuľníky Black Hawk vycvičené štyri posádky, ale výcvik v USA stále prebieha. Do konca tohto roka bude vycvičených šesť posádok.Nové vrtuľníky v slovenských ozbrojených silách nahradia doterajšie Mi-17. „dodal Gajdoš.