Gajdoš navrhne za náčelníka GŠ generála,ktorý spĺňa všetky predpoklady

Na archívnej snímke minister obrany SR Peter Gajdoš. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 19. apríla (TASR) – Minister obrany Peter Gajdoš (SNS) navrhne na vymenovanie do funkcie náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl (GŠ OS) SR generála, ktorý spĺňa všetky zákonné podmienky a má všetky profesionálne predpoklady na výkon tejto funkcie. Uviedla to hovorkyňa ministerstva Daniela Capáková v reakcii na vyhlásenia poslancov opozičného hnutia OĽaNO Eduarda Hegera a Veroniky Remišovej.OĽaNO vyzvalo vo štvrtok Gajdoša, aby na post náčelníka GŠ nenominoval riaditeľa pre vyzbrojovanie Daniela Zmeka. Zároveň žiada, aby ministerstvo obrany zrušilo tender na nákup obrnených transportérov, za ktorý je Zmeko zodpovedný. V prípade, že SNS Zmeka aj tak nominuje, OĽaNO vyzýva prezidenta SR Andreja Kisku, aby nominácii nevyhovel.reagovala na výzvu hovorkyňa rezortu obrany. Pripomenula, že Ozbrojené sily SR sú v zmysle zákona apolitické.uviedla Capáková.doplnila.Zmeko podľa Hegera nespĺňa potrebné predpoklady na zastávanie najvyššieho postu v OS a v porovnaní so súčasným náčelníkom GŠ Milanom Maximom nemá dostatočný morálny kredit ani dostatok veliteľských skúseností. Remišová je presvedčená, že Zmeko nie je zárukou rozvoja slovenskej armády a posilňovania dôvery občanov v ňu. Vníma ho ako jedného z ľudí, ktorí pripravili podľa nej pochybný nákup obrnených transportérov.Milan Maxim končí vo funkcii náčelníka GŠ k 6. máju. Minulý týždeň ešte nevedel, kto ho nahradí.vysvetlil.uviedol Maxim počas minulotýždňového stretnutia s médiami na ministerstve obrany.