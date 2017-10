Gajdoš:Obrana a bezpečnosť nemôže byť predmetom politického hašterenia

Na snímke sprava generálny tajomník služobného úradu Ministerstva obrany SR Ján Holko, minister obrany SR Peter Gajdoš a predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Anton Hrnko počas tlačovej konferencie v priestoroch Ministerstva obrany SR 12. októbra 2017 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 12. októbra (TASR) – Minister obrany SR Peter Gajdoš (nominant SNS) verí, že v prípade strategických dokumentov Ozbrojených síl SR nájde podporu aj u poslancov Národnej rady (NR) SR. Uviedol to na dnešnej tlačovej konferencii.povedal Gajdoš. Prioritou rezortu obrany je podľa neho pokračovať v rozvoji ozbrojených síl.Predseda výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Anton Hrnko (SNS) doplnil, že dokumenty sú dôležité z hľadiska bezpečnosti a budúcej podoby Ozbrojených síl SR a zároveň reakciou na aktuálne hrozby.dodal Hrnko.Generálny tajomník služobného úradu Ministerstva obrany SR Ján Hoľko upozornil, že obrana Slovenska by do roku 2030 mala stáť zhruba 30 miliárd eur.Vláda SR na zasadnutí začiatkom októbra schválila Návrh Obrannej stratégie SR, Návrh Vojenskej stratégie SR a taktiež Návrh dlhodobého plánu rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj Ozbrojených síl SR s výhľadom do roku 2030. Ide o strategické dokumenty potrebné pre budovanie armády, pričom dlhodobý plán rozvoja obrany obsahuje aj časový harmonogram modernizačných projektov.