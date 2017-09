Gajdoš potrebuje viac času na rozhodnutie o modernizácií letectva

Na snímke minister obrany Peter Gajdoš Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 20. septembra (TASR) – Minister obrany Peter Gajdoš (nominant SNS) informoval kolegov vo vláde o svojom postupe pri modernizácii nadzvukového letectva. Podľa viacerých ministrov dnes požiadal o viac času pre definitívne rozhodnutie. To by mu mala vláda odobriť, dnes žiadne uznesenie v tejto veci neprijala.Gajdoš po zasadnutí vlády medzi novinárov neprišiel. Ráno na tlačovej konferencii uviedol, že jeho ministerstvo hľadá proeurópske a proatlantické riešenie tejto otázky. Odmietol medializovanú informáciu o nákupe nových lietadiel z Ruska, potvrdil však, že ponuka na ruské migy prišla na ministerstvo obrany.“ priblížil minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD).Žiga si nemyslí, že odklad rozhodnutia dotlačí Slovensko k predĺženiu súčasnej abonentnej zmluvy na prevádzku dosluhujúcich stíhačiek MiG-29.doplnil.Gajdoša vlani zaviazala vláda, aby prijal rozhodnutie do konca septembra 2017.vysvetlil pri príchode na vládu.vysvetlila k tejto téme ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd).Žitňanská odmietla, že by došlo ku koaličnému sporu medzi Mostom-Híd a SNS v súvislosti s tým, že štátny tajomník ministerstva obrany Róbert Odrejcsák (nominant Mosta-Híd) kritizoval rozhodnutie oddialiť nákup nových stíhačiek. Odklad totiž podľa neho znamená predĺženie zmluvy s Ruskom ohľadom Migov-29, s čím sa ako odborník nevie stotožniť. „Podľa mojej mienky nie je veľký priestor na spor,“ povedala k tomu Žitňanská. To potvrdil aj minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD).vyjadril sa Kaliňák.doložil.Ministerstvo obrany dnes deklarovalo, že nepripúšťa iné ako proeurópske a proatlantické riešenie budúcnosti nadzvukového letectva. Nepočíta s nákupom nových stíhacích lietadiel MiG a odmietlo mediálne informácie, že sa črtá nová koaličná kríza.zdôraznil dnes minister Gajdoš s tým, že prezbrojenie vzdušných síl je podľa neho nevyhnutné.