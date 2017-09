GAJDOŠ: Pri nákupe nových stíhačiek rokujeme s viacerými výrobcami

Na snímke minister obrany SR Peter Gajdoš Foto: FOTO TASR – Martin Palkovič Foto: FOTO TASR – Martin Palkovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. septembra (TASR) – Slovensko by malo do roku 2030 získať spolu 14 kusov viacúčelových taktických lietadiel za sumu viac ako 1,1 miliardy eur. Rezort obrany momentálne rokuje s viacerými výrobcami, vylučuje však nákup stíhacích lietadiel z Ruska. Na dnešnom brífingu to uviedol minister obrany Peter Gajdoš (nominant SNS).V súvislosti s nákupom nových stíhacích lietadiel sa najviac spomínajú švédska ponuka na gripeny a nákup F-16 z USA.povedal Gajdoš.Vylúčil však prípadný nákup stíhacích lietadiel z Ruska.uviedol minister. Nákup stíhacích lietadiel produkcie MiG je podľa neho vylúčený.Úplne však neodmieta dvojmotorové stroje.skonštatoval.V rámci dlhodobého plánu rozvoja obrany do roku 2030 je na nákup viacúčelových taktických lietadiel vyčlenená suma viac ako 1,1 miliardy eur. Ešte sa však môže zmeniť.“ uzavrel Gajdoš.