Gajdoš: Vojaci v Lotyšsku budú plniť úlohy na princípe solidarity

Martin 21. júna (TASR) – Na slávnostnom nástupe v priestoroch 11. mechanizovaného práporu v Martine sa vo štvrtok rozlúčili so 150 príslušníkmi Ozbrojených síl (OS) SR, ktorí odchádzajú do Lotyšska plniť úlohy spoločne s ostatnými členskými štátmi NATO pod vedením Kanady. Podľa ministra obrany SR Petra Gajdoša (SNS) budú vojaci plniť úlohy v dvoch rotáciách po šesť mesiacov.povedal Gajdoš.Doplnil, že slovenskí vojaci nadviažu na minuloročné pôsobenie príslušníkov OS SR v Pobaltí a pripoja sa k dvom styčným dôstojníkom, ktorí v Lotyšsku pôsobia v rámci tzv. posilnenej predsunutej prítomnosti už od novembra minulého roka.podotkol minister obrany.Náčelník Generálneho štábu OS SR Daniel Zmeko informoval, že slovenskí vojaci, ktorí idú plniť úlohy do Pobaltia, sú vybavení najlepším dostupným materiálom.uviedol Zmeko.doplnil veliteľ slovenského kontingentu v Lotyšsku Vladimír Moško.Slovensko vysiela v rámci svojho príspevku príslušníkov mechanizovanej roty, Vojenskej polície, Národného podporného prvku, čaty opráv a zdravotníkov. V rámci bojovej skupiny vo výcvikovom priestore Adaži budú pod velením Kanady pôsobiť celkovo šesť mesiacov a v januári ich vystrieda ďalšia rotácia.