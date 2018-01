Gajdoš: Vojskové skúšky prototypu bojového vozidla sa skončia v marci

Na archívnej snímke minister obrany SR Peter Gajdoš. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 21. januára (TASR) - Vojskové skúšky nového osemkolesového bojového vozidla, ktoré vzniká vo fínsko-slovenskej spolupráci, by mohli byť ukončené koncom marca 2018. Minister obrany Peter Gajdoš (SNS) to uviedol v nedeľnej televíznej diskusnej relácii V politike na TA3.Prototyp vozidla, ktoré vzniká na báze fínskeho obrneného transportéra Patria, predviedol rezort obrany 6. decembra. V januári sa podľa Gajdoša začali kontrolné skúšky, ktoré sa uskutočňujú vo Vojenskom technickom a skúšobnom ústave Záhorie. Po ich ukončení budú na Slovensku pokračovať vojskové skúšky, neskôr prototyp prevezú do Fínska, kde fínska strana uskutoční vojskové skúšky v arktických podmienkach.spresnil minister, ktorý je vládnym uznesením zaviazaný predložiť výsledky vojskových skúšok na rokovanie kabinetu.Spôsob obstarania obrnených transportérov kritizoval v televíznej diskusii poslanec Národnej rady SR Ľubomír Galko (SaS). Gajdošovi vyčítal, že rezort obišiel verejné obstarávanie tým, že predstiera výskum a vývoj nového voza, ktorý nie je možné zrealizovať v takom krátkom časovom úseku. Exminister obrany je pritom presvedčený, že ak by sa uskutočnil medzinárodný tender, Slovensko mohlo vozy nakúpiť o 10 percent lacnejšie.uviedol Galko.poradil Gajdošovi.Minister označil spôsob obstarania osemkolesových bojových vozidiel za správny. Zdôraznil, že pri vývoji a výskume novej vojenskej techniky nie je povinný uskutočniť žiadne verejné obstarávanie.ohradil sa s tým, že viac ako 960 miliónov eur by malo z celkového obchodu skončiť na Slovensku.Gajdoš tiež Galkovi pripomenul, že Fínsko patrí k najmenej korupčným štátom na svetereagoval minister. Výsledkom výskumu a vývoja bude podľa neho nový voz, ktorý sa mení na plávajúci, bude vybavený ďalším filtračným zariadením, prvkami chemickej obrany a streleckou vežou slovenskej produkcie. Celková cena na úrovni štyroch miliónov eur za jeden kus je pritom podľa Gajdoša oveľa nižšia ako cena vozov iných svetových producentov.vysvetlil Galko s tým, že fínsku stranu nikto neobviňuje z korupcie.doplnil.