GAJDOŠ: Vozidlo 8x8 bude slovenské, budeme ho môcť predať zahraničiu

15. decembra 2017

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. decembra (TASR) - Nové obrnené vozidlá 8x8 budú slovenské a budeme ich môcť vyvážať aj do zahraničia. Výrobcovia postavia nové vozidlo prispôsobené potrebám slovenských ozbrojených síl. V roku 2018 priletia na Slovensko ďalšie dva vrtuľníky Black Hawk, ktoré by armáda mohla v budúcnosti vyzbrojiť nielen guľometom, ale aj raketami pre podporu pozemných síl. V rozhovore pre TASR to uviedol minister obrany SR Peter Gajdoš (SNS).