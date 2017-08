Galandiu by chcelo mesto otvoriť najneskôr do konca roka 2019

V Termál centre Galandia v Galante majú návštevníci k dispozícii sedem bazénov, z toho tri vonkajšie. Vonkajšiu časť, ktorá bude prístupná len počas letnej sezóny, tvorí 25 - metrový plavecký bazén, detský bazén, výplavový relaxačný bazén a dva tobogany. Služby dopĺňajú športoviská, detské ihriská a stravovacie zariadenia. Vnútornú časť s celoročnou prevádzkou tvorí veľký relaxačný bazén, hypertermálny pokojový bazén, detský bazén, dojazdový bazén a uzatvorený tobogan. Súčasťou objektu je fast food a bar. Na snímke návštevníci si užívajú teplé počasie vo vonkajších bazénoch. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Galanta 30. augusta (TASR) – Najneskôr do konca roka 2019 chce mesto Galanta zrekonštruovať a uviesť do prevádzky termálne centrum (TC) Galandia, ktoré je v súčasnosti zatvorené pre problémy so statikou. Mestské zastupiteľstvo schválilo harmonogram prác vedúcich k ukončeniu opravy k 31. decembru 2019.Primátor Galanty Peter Paška dnes informoval, že ministerstvo hospodárstva ho požiadalo o oznámenie konečného termínu, do ktorého bude TC Galandia uvedené opätovne do prevádzky.informoval primátor. Konštatoval, že proces stavebno-technického posudzovania stavby trval neúmerne dlho. Bolo ho nutné absolvovať pre podrobné posúdenie stavu stavby, odhad finančnej náročnosti opráv a tiež odstránenie pochybností orgánov galantského zastupiteľstva o potrebe a rozsahu sanácie stavby.Paška uviedol, že na stavbe je nutné vykonať sanáciu oceľovej konštrukcie ponad bazénovú halu vrátane strešného plášťa, zosilnenie železobetónového stropu nad jedálňou, osadenie nových toboganov. Tiež spracovanie projektovej dokumentácie, obnovu a spustenie technológie kúpaliska.informoval Paška.dodal primátor Galanty.TC zatvorili v decembri 2015, postavili ho aj vďaka 4,3-miliónovému príspevku z eurofondov, ktoré by mesto v prípade neuskutočnenia opravy muselo ministerstvu hospodárstva ako riadiacemu orgánu vrátiť.