Galantskí policajti vypátrali muža, ktorý kradol na benzínovej pumpe

Ilustračná snímka Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Galanta 29. septembra (TASR) - Galantskí policajti vypátrali muža, ktorý je podozrivý z krádeže na čerpacej stanici. V nedeľu 24. septembra zhruba 40 minút po polnoci rozbil neznámy páchateľ sklo na dverách predajne čerpacej stanice v Šintave v okrese Galanta. Následne cez vzniknutý otvor vošiel do predajne, odkiaľ odcudzil väčšie množstvo cigariet rôznych značiek. Páchateľa na mieste činu pristihol pracovník súkromnej bezpečnostnej služby, preto sa mu cigarety nepodarilo vziať. Po krátkom zápasení zlodej z miesta ušiel, informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Martina Kredatusová.Majiteľom vznikla rozbitím skla na dverách škoda vo výške 350 eur, na ukradnutých cigaretách by im vznikla ďalšia škoda 2000 eur.povedala Kredatusová.Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Galante na základe zhromaždených dôkazov obvinil zadržaného muža zo zločinu krádeže a prečinu poškodzovania cudzej veci. Zároveň spracoval podnet na vzatie obvineného do väzby. V prípade uznania viny hrozí v minulosti už trestanému mužovi odňatie slobody na tri až desať rokov. V tejto chvíli je obvinený muž na základe rozhodnutia súdu eskortovaný do výkonu väzby.