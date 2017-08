Galatasaray sa pokúsi získať Turana z Barcelony

Arda Turan, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Istanbul 9. augusta (TASR) - Turecký futbalový klub Galatasaray Istanbul sa pokúsi prehovoriť k návratu svojho bývalého hráča Ardu Turana. Uviedol to prezident rekordného 20-násobného majstra "krajiny polmesiaca" Dursun Özbek, ktorého citoval denník L'Equipe.Tridsaťročný ofenzívny stredopoliar nefiguruje v plánoch nového trénera FC Barcelona Ernesta Valverdeho a katalánsky klub by ho preto mohol uvoľniť do Galatasarayu, kde Turan v rokoch 2004-2011 pôsobil. V minulej sezóne odohral turecký legionár za Barcelonu 18 zápasov v španielskej La Lige.