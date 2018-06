Galavečer na nábreží Dunaja ukončil Medzinárodný festival Chorea

Na snímke záverečný galaprogram Medzinárodného detského folklórneho festivalu na Hlavnom námestí v Bratislave 11. júna 2018. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. júna (TASR) – Záverečným galavečerom sa v nedeľu večer (10.6.) v Bratislave skončil druhý ročník Medzinárodného tanečného festivalu Chorea. Špičkové výkony sólistov z ôsmich súborov nadchli priaznivcov moderného tanca. Organizátori posadili galavečer do netradičného prostredia, na bratislavskej Grand Plaza na nábreží Dunaja, kde postavili javisko aj hľadisko pre túto jedinú príležitosť.V jednotlivých vystúpeniach sa predstavili Balet Národního divadla a jeho sólisti Alina Nanu a Giovanni Rotolo, portugalský národný balet Companhía Nacional de Bailado s choreografiou Lento para Quarteto de Cordas, Slovinské národné divadlo a jeho sólisti Giorgia Vailati a Kenta Yamamoto, Balletto di Milano s dvojicou sólistov Giulia Simontacchi a Federico Mella pod vedením Carla Pestu.Druhú polovicu večera začínali Ana Kipshidze a Eduard Bablidze, ktorí reprezentovali Balet Opera Narodowa Warszawa s kreáciou Chord, v choreografii It Takes Two To Tango sa predstavili slovenský sólista Ján Špoták a Lee-Yuan Tu z Taiwanu, sólisti Göteborgsoperans Danskompani, Slovenské divadlo tanca so sólistami Ivanou Kučerovou a Miroslavom Martinovičom a na záver National Ballet Of Canada s dvojicou sólistov Sonia Rodriguez a Piotr Stanczyk. Špičkové výkony umelcov pri klaňačke odmenili diváci záverečným standing ovation.uviedol pre TASR umelecký garant projektu Ján Ďurovčík.V rámci programu galavečera sa predstavil aj Ján Špoták, bývalý člen Slovenského divadla tanca, ktorý od roku 2009 účinkuje v zahraničí, od roku 2013 je sólistom v Göteborgsoperans Danskompani.povedal pre TASR Špoták.dodala Lenka Görfölová, výkonná riaditeľka projektu Chorea.