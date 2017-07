Galéria Jána Koniarka v Trnave pripravila pre deti Leto v galérii

Galéria Jána Koniarka, ilustračné foto. Foto: TASR - Daniel Veselský Foto: TASR - Daniel Veselský

Trnava 7. júla (TASR) – Leto v galérii pripravila pre prázdninujúce deti a mládež Galéria Jána Koniarka v Trnave. Podujatie je súčasťou celoročného projektu galérie Art Laboratórium 2017.informovala Zuzana Dohnalová z Galérie Jána Koniarka. Podujatie potrvá do 28. júla tohto roka.Tvorivé výtvarné aktivity a animačné hry môžu záujemcovia absolvovať každý pracovný deň okrem pondelkov v dopoludňajších hodinách. V prípade priaznivého počasia sa program uskutoční na nádvorí Kopplovej vily, za nepriaznivého počasia v priestoroch klUbu 3.Začiatok Leta v galérii dnes patril Hviezdnym manierom pop artu, počas ktorých sa deti oboznámili s obdobím pop artu a vytvorili si masky slávnych hviezd. Od utorka 11. júla do 14. júla sa program Recyklacion zameria na recykláciu a premenu nepotrebných vecí na hračky a šperky. V týždni od 18. do 21. júla deti v rámci programu Cestou do rozprávky absolvujú cestu, na ktorej ich čakajú princezné, draci, škriatkovia a iné rozprávkové bytosti. Záverečný týždeň Leta v galérii bude patriť Loveckej sezóne. Počas nej sa účastníci programu prevtelia do postavy pravekého lovca a spolu vytvoria zvieracie trofeje.