Galéria mesta Bratislavy prezentuje tvorbu Márie Čorejovej

Bratislava 16. júna (TASR) - V Pálffyho paláci Galérie mesta Bratislavy (GMB) prezentuje novú kresliarsku tvorbu Mária Čorejová. Výstavu nazvala podľa tohtoročného cyklu Stojaté vody. Nová je aj séria obrazov Hranice kresby, výber dopĺňajú dva cykly - Dni hnevu (2015-2016) a Statočný svet (2016-2017)."Sú to myšlienkovo a významom rozmanité diela z ostatných dvoch rokov. Výtvarníčka v nich pokračuje v rozvíjaní originálneho autorského programu najmä v technike tuš na papieri. Na bielej ploche papiera sa stretávajú predmety a javy v zoskupeniach, pri ktorých jednej jednoznačnej interpretácii hrozí uviaznutie na plytčine. Séria Dni hnevu, odkazujúca názvom na klasiku slovenskej literatúry, je zobrazením predmetov dennej potreby a univerzálnych symbolov nášho života, ako napríklad chlieb či loďka. Veci obhorené, horiace, tečúce či topiace sa samy v sebe vyvolávajú okamžité znepokojenie nad zmenou ich skupenstva, stavu. Mária tu prispôsobuje svoju techniku, tentoraz jemnú kresbu ceruzou a preškrabávaný čierny vosk, k vyvolaniu dramatickejšieho kontrastu, pocitu straty istôt po zásahu pomyselným bleskom hnevu," povedala na štvrtkovej (15.6.) vernisáži jej kurátorka Miroslava Urbanová.Čorejová zobrazuje aj sakrálnu architektúru stredovekých kláštorov a katedrál, ktorá patrí k najmonumentálnejším materiálnym a umeleckým prejavom kresťanskej tradície v Európe. V nich cudzími predmetmi a javmi narúša žánrové vyznenie kresieb, keď v skeletoch zbavených božskej aury sú v ikonickej čiernej hmote uviaznuté fragmenty sekulárneho sveta. Autorka tak posúva diskusiu do roviny rozmýšľania o systémoch (náboženských, spoločenských, kultúrnych) a ich hraniciach, stretoch i presahoch.Jej obrazovú tvorbu na druhom poschodí galérie dopĺňajú Šebianovej architektonické objekty v tvare domov. Nimi vymedzuje v tretej dimenzii svojimi líniami istý fyzický a ideový priestor, podobne ako Čorejovej kresebná linka. Hranice tohto priestoru sú narúšané motívmi z jej zvyčajného repertoáru, ako sú balón či zvieratá, ktoré si hľadajú svoje miesto v rámci znejasnených hraníc medzi súkromnou a verejnou sférou."Autorky nás nepriamo pozývajú nahliadnuť do ich vzťahu, sladko krehkého ako cukrové steny jedného z domčekov," dodala kurátorka. Zároveň pripomenula, že 22. júna o 19. hodine tam bude multimediálna performatívna inštalácia Suvenír v spolupráci s topoľčianskym Nástupišťom 1-12.Výstava potrvá do 3. septembra.