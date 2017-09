Galéria Tri vody Malinovo otvára prvé prevádzky Foto: Tri vody Malinovo Foto: Tri vody Malinovo

Bratislava 20. septembra (OTS) - V zábavno-relaxačnej Galérii, vybudovanej na ostrove obklopenom tromi jazerami a parkom, ponúka svoje služby prvých päť z celkovo deviatich plánovaných prevádzok. Na ploche takmer 700 m² do jesene návštevníci nájdu reštauračné služby, starostlivosť o telo, detský kútik, drobné doplnkové služby a obchody.Galéria Tri vody je srdcom rezidenčného projektu s výnimočným urbanistickým riešením architekta Jána Revaja , ktoré prirodzene zasahuje aj do podoby polyfunkcie. „,“ opisuje, líder projektu.“ dodáva.Dnes si môžu návštevníci Galérie posedieť v štýlovom pube, ktorého majitelia sa nedávno vrátili z Írska. To napovedá iba málo o tom, čo zákazníkom ponúka – okrem kvalitných aj ostrých nápojov, vín a pochutín i výbornú taliansku kávu. Takisto môžu využiť služby kaderníckeho či nechtového salónu, zastaviť sa vo fresh bistre, ktorého koncept pochádza z ulíc Thajska alebo zveriť svojho psíka do rúk profesionálov. Otvorenie reštaurácie v „ľahkom hipsterskom štýle“ a ďalších prevádzok je plánované do konca októbra. „,“ uzatvára. Pri návšteve komplexu je k dispozícii je 50 vonkajších parkovacích miest.Polyfunkčné centrum zahŕňa deväť obchodných priestorov s rozlohou od 9, 28 m² po viac ako 235 m². Každý z nich poskytuje atraktívny výhľad na park a jazerá. Architektúra i štruktúra areálu ho predurčuje k tomu , aby sa stal pre ľudí i miestom pre aktívny oddych, cieľom ich prechádzok, výletov na bicykloch, korčuliach, peknou bežeckou trasou či dejiskom turnajov v pétanque. A samozrejme miestom spoločných stretnutí na rôznych tematických podujatiach.