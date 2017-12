Galéria v Dolnom Kubíne ponúka prehliadku oravských betlehemov

Návštevníci Oravskej galérie v Dolnom Kubíne majú počas vianočného obdobia možnosť prehliadnuť si rôzne tabuľové a vyrezávané betlehemy, ale aj maliarske diela s vianočnou tematikou. Výstava s názvom Mystérium Vianoc ponúka príležitosť dozvedieť sa niečo viac o tom, ako oravské betlehemy vznikali a komu vďačíme za ich pôvab a prepracovanosť. V Dolnom Kubíne 28. decembra 2017. Foto: TASR Foto: TASR

Dolný Kubín 28. decembra (TASR) - Návštevníci Oravskej galérie v Dolnom Kubíne majú počas vianočného obdobia možnosť prehliadnuť si rôzne tabuľové a vyrezávané betlehemy, ale aj maliarske diela s vianočnou tematikou. Výstava s názvom Mystérium Vianoc ponúka príležitosť dozvedieť sa niečo viac o tom, ako oravské betlehemy vznikali a komu vďačíme za ich pôvab a prepracovanosť.Riaditeľka Oravskej galérie Eva Ľuptáková vysvetlila, že najstarší zachovaný betlehem na Orave pochádza z Trstenej.spresnila.Na Orave sa v období Vianoc hrávali tzv. pastierske hry, ktoré dotvárali špecifickú atmosféru vianočných sviatkov.povedala riaditeľka múzea a doplnila, že valach sa často zobrazuje ako zbojník oblečený v zelenej košeli a súkenných nohaviciach s píšťalou a kapsou. Ostatné postavy sú zvyčajne oblečené do oravského odevu.Napriek spoločným znakom sa oravské betlehemy dajú rozdeliť do troch skupín, a to na izbové, mechanické a statické.priblížila Ľuptáková. K vyrezávaniu plastík sa Siváň dostal cez vyrezávanie betlehemov, s ktorými chodil v 20. a 30. rokoch koledovať. Prešiel nielen odľahlé miesta Slovenska, ale aj Moravu a Sliezsko. Betlehem i figúrky si sám aj polychromoval a pri ich výrobe vychádzal z tradície rezbárstva sakrálnych plastík.informovala.Vystavenú kolekciu zo zbierok Oravskej galérie dopĺňajú aj ľudové diela vyrezávané betlehemy od oravských rezbárov Ignáca Marcoňa, Ignáca Masničáka, Štefana Siváňa ml. a zástupcov štyroch generácií rodiny Medvecký Beňo z Tvrdošína.Zastúpenie majú aj iné regióny Slovenska dielami Dušana Benického a Jozefa Šátora.ozrejmila riaditeľka Oravskej galérie. Výstava je návštevníkom k dispozícii do 1. februára.