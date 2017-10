GÁLIK: Peniaze ušetrené z verejných súťaží by som investoval do škôl

Miroslav Gálik Foto: Facebook Foto: Facebook

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Zvolen 24. októbra (TASR) - Prioritou kandidáta strany Národ a spravodlivosť na post predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Miroslava Gálika je transparentnosť. Peniaze ušetrené z verejných súťaží, chce investovať do škôl. Podľa neho mladí ľudia by nemali z regiónu odchádzať za prácou do zahraničia, ani do Bratislavy. Uviedol to v rozhovore pre TASR.Áno, máte pravdu. Po Novembri '89 som totiž zistil, že sa akosi zabúda na životné prostredie. Chcel som byť teda nápomocný a presviedčať ľudí, aby začali rozmýšľať inak. Nakoľko som vtedy mal už dve malé deti, chcel som, aby som bol v tejto veci vzorom aj pre nich a preto som začal spolupracovať so Stranou zelených. Kandidoval som za túto stranu do Národnej rady SR, neskôr do europarlamentu a tiež za poslanca VÚC. Dvakrát som sa stal za túto stranu aj poslancom mesta Zvolen.Keďže ale pri zatiaľ posledných krajských voľbách začal krajský predseda Strany zelených inklinovať ku strane Mariana Kotlebu a celé krajské vedenie strany začalo naberať pre mňa nie celkom správny smer (navyše som mal pocit, že environmentálne otázky sa po vstupe Slovenska do EÚ začali presadzovať bez "zelených strán"), prijal som ponuku strany Národ a spravodlivosť, kde mi boli blízki viacerí ľudia. Získal som medzi tým presvedčenie, že v spojenej Európe treba hľadať podporu aj pre národnú politiku. Čo sa týka mojej kandidatúry za predsedu BBSK, pôvodne som sa chcel prihlásiť len na poslanca, ale vzhľadom na to, že národne orientované strany nemajú v kandidátkach na predsedu svoje zastúpenie, tak som sa rozhodol kandidovať na predsedu.Ako som už povedal, v strane nám išlo o to, aby sme oslovili aj národne orientovaných voličov, ktorí by inak boli nútení odovzdať svoje hlasy Kotlebovej strane. Ale aby som sa vrátil k otázke. Keďže som učiteľ a učiteľkou je aj predsedníčka strany Národ a spravodlivosť Anna Belousovová, našou prioritou je výchova mládeže. Chceme, aby mladí ľudia z regiónu neodchádzali za prácou do zahraničia či do Bratislavy.Všetci ostatní kandidáti chcú opravovať cesty, čo samozrejme nie je málo. My však chceme väčší dôraz klásť na transparentnosť, napríklad aj pri obstarávaní pri výstavbe ciest. Keď sa nerozkradnú verejné peniaze, vieme dať viac školám. Stredné školy sú pri tom v správe VÚC. Podporiť by sme chceli viac napríklad duálne vzdelávanie.Prioritou je, aby ľudia mali prácu. Problémy sú ale vo viacerých oblastiach. Vidím to u nás vo Zvolene, kde mesto zamieňa pozemky pod cestami za areál Borová hora. Takto by sa malo dostať ihrisko pri bývalej dopravnej škole pod správu BBSK. Keby som sa stal predsedom, okamžite by som toto ihrisko dal zrevitalizovať. Žiaci by tak dostali možnosť mimoškolského využitia a zároveň by to bola práca pre firmu z okolia.Ak chceme do kraja pritiahnuť nových investorov, potrebujeme mať aj cesty. Myslím si, že okrem pokračovania R2 je potrebné čo najskôr stavať aj cestu R3 smerom od Zvolena na Krupinu a ďalej na Šahy. Župa by sa v rámci svojich kompetencií mala zasadzovať za urýchlenie výstavby takýchto ciest.Chodím často po Slovensku, ale tak zanedbané kúpele, ako sú Sliač, som nevidel. Ak by som bol predsedom kraja, išiel by som za ministrom zdravotníctva a snažil by som sa hľadať riešenie.Šírim moje (naše) myšlienky najmä cez sociálne siete. Iným spôsobom nie. Nechceme byť totiž nikomu za nič zaviazaní. Nebudem mať ani verejné mítingy. Chodím a budem chodiť napríklad na stretnutia s ľuďmi do domovov dôchodcov.