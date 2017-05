GALKO: Chceme cez ústavný zákon zabezpečiť nárast obranných výdavkov

Ľubomír Galko, archívna snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 26. mája (TASR) – Opoziční poslanci Národnej rady SR chcú cez ústavný zákon zabezpečiť, aby sa každoročne zvyšoval rozpočet na obranu. Mal by vzrastať minimálne o 0,1 percenta hrubého domáceho produktu (HDP) tak, aby sme splnili záväzok dávať dve percentá HDP na obranu.uviedol dnes Ľubomír Galko (SaS) s tým, že tento návrh zákona ide v súlade so závermi tohtotýždňového summitu NATO v Bruseli.Slovensko na summite potvrdilo že vyčlení 1,6 percenta hrubého domáceho produktu na obranu do konca roku 2020. Tento záväzok SR dala ešte na summite NATO vo Walese v roku 2014. Slovensko v tomto roku dáva na obranu približne 1,19 percenta HDP.Podľa Galka v prípade európskych členov NATO a Kanady je vidno nárast výdavkov. Na Slovensku je podľa nich tento nárast nedostatočný. Opozícia sa preto chce podľa Galka zasadiť o to, aby sme dosiahli sľubovanú úroveň dvoch percent HDP.dodal Galko.Národná rada SR už vyjadrila pripravenosť podporiť rozpočtové výdavky na obranu tak, aby do konca volebného obdobia v roku 2020 dosiahli 1,6 percenta hrubého domáceho produktu. Poslanci totiž minulý týždeň 126 hlasmi schválili Deklaráciu NR SR o nevyhnutnosti podpory obrany SR, ktorú predložili poslanci Martin Fedor (Most-Híd) a Martin Glváč (Smer-SD).