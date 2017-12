GALKO: Voličov by potešilo, keby sa Kiska vyjadril ku kandidatúre

Na archívnej snímke poslanec parlamentu SR Ľubomír Galko (SaS). Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. decembra (TASR) - Podpredseda opozičnej SaS Ľubomír Galko tlačí na prezidenta Andreja Kisku, aby sa čo najskôr vyjadril, či bude opätovne kandidovať do najvyššej ústavnej funkcie. Uviedol to v otvorenom liste, ktorý SaS zverejnila na sociálnej sieti a publikoval ho portál Europskenoviny.sk.odkázal Galko.Opozičný poslanec vysvetľuje, že na Kisku tlačí v mene obrovskej zodpovednosti za štát a jeho mravný étos, ktorý už teraz má.uviedol.Galko však priznáva, že aj opozičným politikom pomôže, ak sa Kiska vyjadrí čo najskôr.napísal podpredseda SaS.Galko v lise dodal, že Kisku pokladá za najlepšieho prezidenta v histórii samostatnej Slovenskej republiky a náhradu za neho nevidí. Na druhej strane si myslí, že prezident mohol otvorenejšie komunikovať problémy s daňovou správou, ktoré mal podnikateľský subjekt KTAG pri manažovaní jeho kampane a ktorý v minulosti spoluvlastnil.Prezident Kiska už viackrát povedal, že sa k tomu, či bude opäť kandidovať, alebo nie, vyjadrí najneskôr do septembra 2018. Prezidentské voľby budú na jar v roku 2019.