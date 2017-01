Gambia je v stave finančnej núdze, peniaze z pokladne vraj vzal Jammeh

Yahya Jammeh. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dakar 23. januára (TASR) - Bývalý gambijský prezident Yahya Jammeh v posledných dvoch týždňoch svojho vládnutia zobral zo štátnej pokladnice 500 miliónov dalasi, čo je v prepočte vyše 11 miliónov eur. Informoval o tom v noci nadnes poradca nového prezidenta Adamu Barrowa.uviedol Barrowov poradca Mai Fatty s tým, že k vyprázdneniu trezorov došlo v posledných dvoch týždňoch.Okrem toho boli na Jammehov príkaz do zahraničia letecky prepravené aj rôzne drahé veci vrátane luxusných áut.Po šiestich týždňoch politickej krízy, ktorú v Gambii vyvolala Jammehova neochota priznať svoju prehru v prezidentských voľbách a odovzdať moc svojmu nástupcovi, sa exprezident uplynulú sobotu vzdal moci a odletel do exilu v Rovníkovej Guinei.Svoj odchod podmienil udelením ochrany pred trestným stíhaním a povolením na návrat do krajiny v budúcnosti. Zatiaľ nie je jasné, či tieto podmienky boli novým vedením Gambie odobrené. Doposiaľ nie je potvrdená ani informácia, že Jammeh sa teraz skutočne nachádza v Rovníkovej Guinei, tamojšie úrady sa k veci odmietajú vyjadriť.Yahya Jammeh viac než mesiac odmietal uznať výsledky prezidentských volieb, v krajine vyhlásil výnimočný stav a armádu uviedol do najvyššej pohotovosti. Nakoniec však po hodinách vyjednávania s lídrami západoafrických štátov ustúpil, rozhodol sa odovzdať moc novému prezidentovi a odísť do exilu. Mnohých Gambijčanov však nahnevalo, že Jammeh vôbec smel odísť.Barrow informoval, že má v pláne vytvoriť komisiu, ktorá by prešetrila možné prechmaty, ktorých sa Jammeh v boji o zotrvanie v úrade mohol dopustiť. Prezidentská kancelária súčasne poprela, že by Jammeh mohol počítať s imunitou pred policajným či súdnym vyšetrovaním.Barrow sa ešte stále nachádza v susednom Senegale, kde aj minulý týždeň zložil prezidentský sľub. Do krajiny sa vráti, keď budú vytvorené záruky pre jeho bezpečnosť, uviedol jeho úrad.V Gambii naďalej pôsobia jednotky Hospodárskeho spoločenstva západoafrických štátov (ECOWAS), ktoré spolupracujú s miestnou armádou, aby vytvorili podmienky pre Barrowov bezpečný návrat.Vojaci ECOWAS-u za spolupráce s miestnymi jednotkami v nedeľu prehľadali prezidentský palác a preverili, či v ňom nie sú nastražené výbušniny. Objavili sa tiež správy, že vo svojom dome v meste Kanilai mal Jammeh bunkre, kde skrýval zbrane.Problémom je aj to, že časť vojakov gambijskej armády je stále lojálna Jammehovi, uviedol hovorca ECOWAS-u. Velenie gambijskej armády však ústami náčelníka jej generálneho štábu Ousmana Badjieho deklarovalo vernosť novému prezidentovi.