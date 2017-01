Gambijský prezident Adama Barrow sa po úteku vrátil do vlasti

Prezidenta Gambie Adama Barrow vítajú davy ľudí po príchode na letisko v Banjul, štvrtok, 26. januára 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Banjul 26. januára (TASR) - Gambijský prezident Adama Barrow sa dnes vrátil do vlasti po tom, ako ho povolebná kríza v krajine donútila ujsť do susedného Senegalu. Signalizuje to tiež návrat demokracie do maličkej Gambie.Barrow, ktorý sa ujal prezidentského úradu 19. januára, pristál na letisku v gambijskom hlavnom meste Banjul dnes krátko po 18.00 h SEČ. Vítali ho tisíce nadšených Gambijčanov. Letisko strážili desiatky gambijských vojakov i vojakov z Hospodárskeho spoločenstva západoafrických štátov (ECOWAS). Situáciu strážila zo vzduchu vojenská helikoptéra.Barrowov návrat do Gambie umožnilo to, že jeho predchodca Yahya Jammeh odišiel v sobotu 21. januára do exilu do Rovníkovej Guiney - po týždňoch odmietania a nátlaku západoafrických lídrov, aby odstúpil a uvoľnil post novozvolenému prezidentovi.Jammeh, ktorý vládol v malej západoafrickej krajine 22 rokov železnou päsťou, vyvolal niekoľkotýždňovú politickú patovú situáciu, keď po prehratých prezidentských voľbách z vlaňajšieho 1. decembra odmietol odstúpiť a odovzdať úrad víťazovi volieb Barrowovi. Yahya vtedy v Gambii vyhlásil výnimočný stav a armádu uviedol do najvyššej pohotovosti.Po niekoľkotýždňovom nátlaku okolitých štátov a hrozbe zatknutia západoafrickými vojakmi, ktorí vstúpili do Gambie, nakoniec Jammeh uznal porážku. Odišiel do spomínaného exilu v Rovníkovej Guinei.