Gang 18 ľudí uznal súd za vinný zo sexuálneho zneužívania dievčat

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Newcastle 9. augusta (TASR) - Gang 18 ľudí uznal britský súd v Newcastli za vinný z obchodovania s bezbrannými tínedžerkami a mladými ženami, ako aj z ich sexuálneho zneužívania. K trestným činom dochádzalo niekoľko posledných rokov na severe Anglicka. Informovali o tom dnes prokurátori. Ide o najnovší šokujúci prípad tohto druhu v Británii, podrobnosti boli zverejnené až dnes, napísali tlačové agentúry Reuters a AP.Dopúšťali sa toho na osobitne zorganizovanýchkde obetiam podali drogy a alkohol.Niektoré ženy boli natoľko omámené, že boli sexuálne zneužité v stave bezvedomia.Páchatelia pochádzali prevažne z Ázie a išlo o tridsiatnikov a štyridsiatnikov. Táto kauza sa podobá ďalším prípadom v Británii, ktoré vyústili do žalôb - úrady sa však do týchto prípadov obávali púšťať, aby neboli obviňované z rasizmu.Prokurátori uviedli, že gang pozostávajúci zo 17 mužov a jednej ženy si vybral za terč 13 belošských dievčat a žien vo veku od 15 rokov až po skoré dvadsiatničky - zločiny sa stali v meste Newcastle v severovýchodnom Anglicku v rokoch 2010-14. Páchatelia boli uznaní za vinných v závere štyroch súdnych procesov, z ktorých posledný sa skončil v utorok.Troch poslal súd do väzenia a ostatní čakajú na vyhlásenie trestu.Podľa policajného šéfa Steva Ashmana bolo širšie vyšetrovanie sexuálneho zneužívania v danej oblasti, známe ako Operácia Útočisko, najväčšou a najzložitejšou operáciou, akú jeho útvar uskutočnil. Celkovo policajti zatkli 461 ľudí, z nich 93 bolo uznaných za vinných.dodal Ashman.Ashman tiež bránil rozhodnutie polície, ostro kritizované charitou na ochranu detí, zaplatiť usvedčenému páchateľovi znásilnenia dieťaťa približne 10.000 libier ako informátorovi - policajný šéf vyhlásil, že tento muž pomohol polícii zabrániť vážnym zločinom alebo ich odhaliť.Mestská rada v Newcastli oznámila, že počas Operácie Útočisko bolo identifikovaných vyše 700 obetí.uviedla šéfka rady Pat Ritchieová.dodala.Britániou otriasla v posledných rokoch séria škandálov týkajúca sa sexuálneho zneužívania detí, najšokujúcejší prípad sa stal v severoanglickom meste Rotherham, kde podľa správy z roku 2014 gangy prevažne ázijských mužov za obdobie 16 rokov sexuálne zneužili až 1400 detí.Rozsiahle vyšetrovanie tohto historického prípadu sexuálneho zneužívania detí - jedno z najväčších a najdrahších, aké sa kedy v Británii uskutočnilo - sa začalo vo februári a má trvať päť rokov.