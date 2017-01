Ganong vyhral pádmi poznačený zjazd v Ga-Pa. Iní také šťastie nemali

Americký lyžiar Travis Ganong. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moine a Nyman sa už v tejto sezóne na štart nepostavia

Výsledky zjazdu SP mužov v Garmisch-Partenkirchene:

1. Travis Ganong (USA) 1:53,71 min.,

2. Kjetil Jansrud (Nór.) +0,38 s.,

3. Peter Fill (Tal.) +0,52,

4. Hannes Reichelt (Rak.) +0,59,

5. Beat Feuz (Švajč.) +0,66,

6. Manuel Osborne-Paradis (Kan.) +0,87,

7. Romed Baumann +0,89,

8. Matthias Mayer (obaja Kan.) +0,98,

9. Carlo Janka (Švajč.) +1,05,

10. Dominik Paris (Tal.) +1,21



Poradie SP (po 24. z 36 súťaží):

1. Marcel Hirscher (Rak.) 1160 bodov,

2. Henrik Kristoffersen (Nór.) 792,

3. Alexis Pinturault (Fr.) 713,

4. Jansrud 624,

5. Felix Neureuther (Nem.) 485,

6. Manfred Mölgg (Tal.) 450, ...,

92. Adam ŽAMPA 39,

112. Andreas ŽAMPA (obaja SR) 19



Priebežné poradie v zjazde (4 z 8):

1. Jansrud 202 b.,

2. Fill 199,

3. Paris 168,

4. Ganong 147,

5. Aksel Lund Svindal (Nór.) 140,

6. Adrien Theaux (Fr.) 139

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Garmisch-Partenkirchen 27. januára (TASR) - Američan Travis Ganong sa stal víťazom piatkového zjazdu Svetového pohára alpských lyžiarov v nemeckom Garmisch-Partenkirchene. Dvadsaťosemročný špecialista na kĺzavé disciplíny sa najlepšie vyrovnal s nástrahami náročnej zjazdovky Kandahar a v cieli odsunul o 38 stotín sekundy na druhé miesto Nóra Kjetila Jansruda. Na pódiu ich doplnil tretí Peter Fill z Talianska (+0,52).Ganong ešte na štvrtom medzičase strácal na Jansruda takmer pol sekundy, ale v dolnej kĺzavej časti výrazne zrýchlil a nakoniec slávil svoje druhé víťazstvo v prestížnom seriáli po triumfe v zjazde v Santa Caterine v decembri 2014. Celkovo dosiahol štvrté pódiové umiestnenie v pretekoch SP. Jansrud sa zásluhou druhého miesta vyhupol s 202 bodmi na čelo priebežného hodnotenia disciplíny, druhý Fill na neho stráca tri body, tretí je ďalší Talian Dominik Paris, víťaz z Kitzbühelu (168). Suverénnym lídrom SP je naďalej Rakúšan Marcel Hirscher (1160 b), ktorý v zjazde neštartoval.Nástrahy trate nezvládlo viacero pretekárov, medzi nimi i niekoľko zo širšej špičky. Súťaž museli na dlhší čas prerušiť po vážnych pádoch Američana Stevena Nymana a Valentina Girauda Moinea, ktorých so zraneniami transportovali vrtuľníkom do nemocnice. Podľa agentúry DPA Moine, ktorý pred týždňom obsadil nečakané druhé miesto na Streife, si zlomil kosť predkolenia. Naopak, majster sveta z Ga-Pa 2011 Erik Guay vyviazol z hrôzostrašného pádu bez zranenia a do cieľa zišiel po svojich. Dôsledkom viacerých prerušení sa preteky časovo natiahli, poslední zjazdári štartovali už za šera.citoval portál laola1.at Ganonga.dodal.Na množstvo škaredých pádov zareagovali na sociálnych sieťach aj viaceré elitné lyžiarky.hnevala sa Rakúšanka Carmen Thalmannová. "napísala počas sledovania pretekov v Ga-Pa americká zjazdárka Lindsey Vonnová.Piatkové preteky boli náhradou za zrušený zjazd vo Wengene. V Ga-Pa sa cez víkend uskutočnia ďalšie dve mužské súťaže, v sobotu je na programe riadne naplánovaný zjazd a v nedeľu obrovský slalom.Američan Steven Nyman a Francúz Valentin Giraud Moine sa po pádoch v piatkovom zjazde Svetového pohára alpských lyžiarov v nemeckom Garmisch-Partenkirchene v tejto sezóne už na štarte neobjavia.informuje agentúra APA.Francúz Guillermo Fayed si narazil koleno a Kanaďan Erik Guay vyviazol z pádu bez zranení, no nad jeho štartom v sobotu v tejto chvíli visí otáznik.