GAŠPAR: Ak nebude isté, kto je v aute, bude dlhšie prenasledovanie

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. júna (TASR) - Vedenie polície uvažuje do budúcna nad tým, že ak si policajná hliadka nebude istá, či je v prenasledovanom aute aj niekto iný okrem vodiča, bude sa presadzovať podstatne dlhšie trvajúce prenasledovanie. Vyhlásil to dnes policajný prezident Tibor Gašpar na margo nedávneho prípadu, kedy po policajnom výstrele na unikajúce vozidlo zomrel nevinný spolujazdec.povedal Gašpar s tým, že auto je zbraň, pred ktorou treba chrániť občanov.uistil.Gašpar zároveň avizoval aj legislatívne zmeny, úvahu nad rozšírením objektívnej zodpovednosti aj na takéto situácie, prípadne vylepšenie výcviku policajtov.dodal.Opozičný poslanec Ľubomír Galko (SaS) v reakcii uviedol, že dlhšie prenasledovanie vozidla bez streľby v neistých situáciách a rozšírenie objektívnej zodpovednosti navrhol už v stredu (21.6.). "SaS vyslovuje presvedčenie, že v budúcnosti sa podobné tragické prípady, ako sa stal v Hronskom Beňadiku, budú minimalizovať v čo najväčšej miere," povedal Galko a ocenil tisícky policajtov, ktorí si každý deň poctivo robia svoju prácu.Po streľbe policajtov na unikajúce auto neďaleko Novej Bane zomrel v noci zo soboty na nedeľu (18.6.) 17-ročný mladík. Udalosť sa stala po tom, ako policajná hliadka spozorovala auto, ktoré viedol 19-ročný Michal z okresu Zlaté Moravce. Ten bol polícii známy, keďže už predtým šoféroval motorové vozidlo v čase, keď mal uložený zákaz.Policajná hliadka preto chcela vodiča zastaviť a skontrolovať. Vybrala sa za autom v smere na obec Orovnica, zapla výstražné zvukové a svetelné znamenie, na ktoré vodič reagoval zrýchlením a následne aj riskantným predbiehacím manévrom. Policajti preto použili niekoľko varovných výstrelov do vzduchu. Keďže vodič nereagoval, použili varovný výstrel na auto. To následne havarovalo neďaleko obce Hronský Beňadik v časti Psiare.Vo vozidle sa nachádzali ďalšie tri osoby, 16-ročná spolujazdkyňa sediaca vedľa vodiča a dvaja spolujazdci sediaci na zadných sedadlách. Jeden z nich, 17-ročný Tomáš, utrpel zranenie. Policajti privolali rýchlu zdravotnú pomoc, pričom až do príchodu jej posádky sa snažili mladého muža na mieste oživovať. Ten však na mieste zraneniu podľahol.