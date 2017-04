Gašpar ocenil prácu organizátorov a polície pri protikorupčnom pochode

Námestie SNP v Bratislave účastníci protestu proti korupcii Na snímke účastníci protestu proti korupcii na Námestí SNP v Bratislave 18. apríla 2017. Pochod zorganizovali študenti, ktorí okrem iného požadajú odstúpenie ministra vnútra R. Kaliňáka, policajného prezidenta T. Gašpara a prešetrenie káuz Gorila a Bašternák. Foto: FOTO TASR - Michal Svítok Foto: FOTO TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. apríla (TASR) – Prezident Policajného zboru Tibor Gašpar ocenil zvládnutie bezpečnostných opatrení a priebehu pochodu proti korupcii, ktorý sa uskutočnil v utorok 18. apríla. Uviedol to na dnešnej tlačovej konferencii.povedal Gašpar.Organizátorom podľa neho navrhli množstvo opatrení, ktoré oni aj realizovali a ktoré prispeli k tomu, že priebeh bol pokojný a nedošlo k žiadnemu narušeniu verejného poriadku. Ocenil prácu organizátorov aj polície.Gašpar sa vyjadril aj k požiadavke na jeho prípadné odstúpenie z funkcie policajného prezidenta. „“ pripomenul s tým, že osobne korupčné trestné činy nevyšetruje.Necíti potrebu, aby odstúpil za nejaké zlyhanie v odbornej oblasti, nakoľkoAk by sa však minister vnútra rozhodol odvolať ho z politických dôvodov, bude to rešpektovať.uzavrel Gašpar.