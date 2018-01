Gašpar: Prípady týkajúce sa prezidenta má už na starosti NAKA

Na archívnej snímke prezident Tibor Gašpar Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 4. januára (TASR) – Prípady súvisiace s prezidentom SR Andrejom Kiskom a jeho spoločnosťou KTAG bude vyšetrovať Národná jednotka finančnej polície, ktorá spadá pod Národnú kriminálnu agentúru (NAKA). Vo štvrtok o tom informoval policajný prezident Tibor Gašpar. Výberové opatrenia boli urobené na prelome novembra a decembra 2017, odkedy má NAKA vyšetrovacie spisy pridelené.Vyšetrovatelia elitnej finančnej jednotky odvtedy urobili prvé úkony, s čím podľa policajného prezidenta súvisia najnovšie výroky Kisku o tom, že NAKA bola zneužitá ministrom vnútra Robertom Kaliňákom (Smer-SD) na boj proti hlave štátu. To však Gašpar odmietol. NAKA nemala podľa neho doposiaľ s vyšetrovaním Kiskovej firmy nič spoločné a do hry sa dostala až teraz.vyhlásil na štvrtkovej tlačovej konferencii venovanej vyhodnoteniu dopravno-bezpečnostnej situácii.Na NAKA sa dostali spisy týkajúce sa daňovej činnosti KTAG, ktorú v minulosti vyšetrovali kriminalisti z krajského policajného riaditeľstva v Prešove a okresného policajného riaditeľstva v Poprade. Generálna prokuratúra teraz podľa Gašpara nariadila, že vyšetrovanie treba zopakovať, lebo bolo nedostatočné. NAKA sa bude zaoberať aj podnetmi občanov týkajúcimi sa činnosti firmy KTAG v roku 2013, pozemkami, ktoré mal Kiska podozrivo nadobudnúť vo Veľkom Slavkove a jeho prezidentskou volebnou kampaňou.Dôvod, aby NAKA prevzala prípady, je podľa Gašparaozrejmil šéf polície, ktorý napokon predpokladá na NAKA aj najvyššiu kvalitu policajnej práce.Gašpar vylúčil, že by Kaliňák zasahoval do vyšetrovania polície vo veci rodinnej firmy Kiskovcov.reagoval na vyjadrenia prezidenta v rozhovore pre týždenník Vasárnap.Prvý podnet finančnej správy týkajúci sa firmy KTAG dostala polícia v novembri 2014, niekoľko mesiacov po vykonaní daňovej kontroly v nej, priblížil Gašpar. Týka sa zdaňovacieho obdobia k dani z pridanej hodnoty za apríl 2014. Podnet preveroval odbor kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove. Vyšetrovanie bolo zastavené 25. mája 2016.Druhý podnet daniarov voči firme KTAG vyšetroval odbor kriminálnej polície na okresnom policajnom riaditeľstve v Poprade. Podľa Gašpara skúmal daň z príjmu právnických osôb spoločnosti za rok 2014, pričom vyšetrovatelia skonštatovali, že došlo k spáchaniu trestného činu, s využitím inštitútu účinnej ľútosti po doplatení dane vydali 2. februára 2017 rozhodnutie o odmietnutí.Práve informácie týkajúce sa tohto prípadu zverejnil v septembri 2017 anonym.vysvetlil Gašpar. Policajná inšpekcia po preverení skonštatovala, že žiaden z popradských kriminalistov nemal zverejnené dokumenty týkajúce sa firmy KTAG k dispozícii. Nemali by tak pochádzať z vyšetrovacieho, ale z daňového spisu kontrolórov Finančnej správy SR.