GAŠPAR: Slovenskí policajti nemajú možnosť vypočuť Kosíka v Mali

Na archívnej snímke prezident Policajného zboru SR Tibor Gašpar. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 11. januára (TASR) - Slovenskí policajti nepôjdu osobne do Mali vypočúvať bývalého príslušníka Slovenskej informačnej služby (SIS) Ľuboša Kosíka, ktorý v prípade zavlečenia syna exprezidenta Michala Kováča do cudziny nedávno uviedol, že únos riadil osobne bývalý šéf SIS Ivan Lexa. Nemajú totiž podľa policajného prezidenta Tibora Gašpara takúto možnosť. Môžu len poslať žiadosť s otázkami a na ich základe potom vypočujú Kosíka vo väzení v Mali tamojšie orgány. Kosíkove vyjadrenia však slovenská polícia preveruje. Gašpar za nimi vidí motiváciu dostať sa čo najskôr na Slovensko.povedal novinárom Gašpar. Policajný prezident nevie, či sú Kosíkove vyjadrenia skutočne jeho.poznamenal Gašpar. Preveruje sa však podľa neho všetko, čo bolo povedané a napísané. Policajný prezident poukázal na to, že Kosík už mal v minulosti možnosť uviesť skutočnosti, ktoré spomína teraz.Gašpar zdôraznil, že v súčasnosti neexistuje možnosť, aby slovenský policajt vycestoval do Mali a v tamojšej väznici sa s Kosíkom porozprával.povedal novinárom Gašpar. Takáto právna pomoc totiž podľa neho môže trvať aj viac ako rok a za ten čas by sa mohlo podariť dostať Kosíka späť na Slovensko a vypočuť ho v tunajšej väznici.O privezenie Kosíka sa podľa Gašpara Slovensko intenzívne pokúša.pripomenul Gašpar. Ak sa podarí Kosíka dostať na Slovensko, budú sa s ním podľa Gašpara robiť úkony.Kosík bol v minulosti jeden z piatich členov komanda, ktoré v roku 1995 unieslo syna prezidenta Michala Kováča. Pred pár dňami vo svojom vyhlásení v denníku Sme uviedol, že únos riadil osobne vtedajší šéf SIS Ivan Lexa. O kauze chce vypovedať.Kosíka v roku 2015 odsúdil Špecializovaný trestný súd na 14 rokov za falšovanie zmeniek. Je na úteku a zatkli ho v Mali. O jeho vydanie sa opakovane neúspešne snaží slovenské ministerstvo spravodlivosti. Ministerka Lucia Žitňanská (Most-Híd) priznala, že africká strana na oficiálne žiadosti doteraz nijako nezareagovala. Slovensko nemá s Mali uzatvorenú zmluvu o extradícii, teda vzájomnom vydávaní zadržaných zločincov.