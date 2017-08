Gašper odstúpi z postu druhého viceprimátora Popradu

Na archívnej snímke Námestie svätého Egídia v Poprade Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Poprad 24. augusta (TASR) – Pavol Gašper sa rozhodol ku koncu augusta odstúpiť z postu druhého viceprimátora mesta Poprad. Oznámil to dnes pred zasadnutím popradského mestského zastupiteľstva.povedal Gašper.Na margo primátora Popradu Jozefa Švagerka povedal, že by chcel všetkých požiadať, aby si uvedomili, že je v nesmierne ťažkej životnej situácii on aj celá jeho rodina.doplnil Gašper. Poslancom mestského zastupiteľstva naďalej zostáva.