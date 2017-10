GAŠPER: Prešovský kraj môže napredovať cez obecné a mestské podniky

Na snímke Pavol Gašper. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Poprad 23. októbra (TASR) – Prešovský samosprávny kraj (PSK) zažil roky stagnácie až úpadku a je potrebné v ňom zlepšiť prostredie pre život ľudí. Myslí si to nezávislý kandidát na post predsedu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Pavol Gašper z Popradu, podľa ktorého je dôležité dať prácu čo najväčšiemu množstvu ľudí, budovať cyklotrasy, cesty, starať sa o kultúrne a historické pamiatky a tiež revitalizovať krajinu a zadržiavať zrážkovú vodu. Možnosť napredovania kraja vidí najmä v obecných a mestských podnikoch. Potvrdil to v rozhovore pre TASR v rámci predvolebného spravodajského cyklu.Doprava a cesty sú jeden veľký problém. Cesty sú nekvalitné, je ich nedostatok, mnohé mosty sú v žalostnom stave, prestarnutá je aj technika na údržbu ciest. V tejto súvislosti si myslím, že nevhodný je aj grafikon železničnej i autobusovej dopravy, keďže sa nevhodne zrušili železničné a tiež autobusové linky najmä na severe kraja. Problémom je tiež nedostatok vozňov Tatranských elektrických železníc. Každého trápi niečo iné. Keďže najdôležitejšia je a musí byť bezpečnosť a ochrana životov a zdravia, uprednostnil by som riešenie havarijných stavov mostov a ciest v poradí podľa ich vyťaženosti. V poradí dôležitosti nasleduje prejazdnosť a zjazdnosť ciest v lete a osobitne v zime. Pri všetkých prácach je nutné prestať sa hrať na investora, ale správať sa ako zodpovedný investor s nekompromisným sledovaním kvality všetkých prác. Na obce a mestá by som delegoval toľko práce, koľko sú, resp. budú schopné zvládnuť prostredníctvom obecných či mestských firiem. Tým získajú peniaze pre vlastný rozvoj. Grafikony sa môžu riešiť súbežne. Zvládnu to aj študenti, ako sme mohli byť nedávno svedkami pri grafikone železničných liniek zo Starej Ľubovne do Prešova.